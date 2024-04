AFP Em meio às manifestações, universidades reafirmaram seus direitos à liberdade de expressão e ao protesto pacífico

Mais de 120 pessoas foram presas na quarta-feira (24) em duas universidades nos estados da Califórnia e do Texas, informaram as autoridades, depois que protestos pró-palestinos eclodiram em instituições de ensino americanas nesta semana.



Os envolvidos são do campus da Universidade do Sul da Califórnia (USC), em Los Angeles, onde 93 pessoas foram presas por invasão de propriedade, e da Universidade do Texas (UT), em Austin, onde 34 foram detidas, segundo as autoridades.

Os tensos incidentes fazem parte dos últimos confrontos nos campi universitários entre policiais, incluindo de choque, e estudantes que marcham com cartazes indignados com o crescente número de civis mortos na guerra de Israel contra o grupo islamista palestino Hamas .

A USC indicou em sua conta na rede social X, por volta da meia-noite, que o protesto havia terminado e que o campus permaneceria "fechado até novo aviso".

"Estudantes, professores, funcionários e pessoas com atividades no campus podem entrar com a devida identificação", disse a universidade.

Policiais de Los Angeles foram ao campus na tarde de quarta-feira e "ajudaram a universidade em prisões por invasão de propriedade" quando os manifestantes se recusaram a sair, disse à imprensa a capitã Kelly Muniz.

As autoridades informaram que não houve relatos de feridos e que as patrulhas permaneceriam na área nesta quinta-feira.

Os crescentes protestos pró-palestinos começaram na prestigiada Universidade de Columbia, em Nova York, onde dezenas de prisões foram efetuadas na semana passada, depois que funcionários chamaram a polícia para reprimir um protesto que estudantes judeus denunciaram como ameaçador e antissemita.

Os manifestantes, incluindo vários estudantes judeus, negaram casos de antissemitismo e criticaram os funcionários da universidade.

Enquanto estudantes e outros manifestantes acampavam nos pátios e ocupavam seus edifícios, as universidades reafirmaram esta semana seus direitos à liberdade de expressão e ao protesto pacífico.

Para muitos estudantes judeus, há um clima hostil contra eles e as autoridades temem a propagação de incidentes antissemitas.

O presidente da Câmara, Mike Johnson, disse à imprensa em Columbia na quarta-feira que os protestos "colocaram um alvo nas costas dos estudantes judeus nos Estados Unidos", acrescentando que pode recorrer à Guarda Nacional se os protestos não cessarem.