Foto: Gilvan Rocha/Agência Brasil Enchentes de maio de 2024 foram o maior desastre climático da história do RS

Enchentes que arrastam carros, invadem casas, destroem pontes, deixam famílias desabrigadas e interrompem serviços essenciais se tornaram imagens recorrentes em diferentes regiões do Brasil. Do Rio Grande do Sul, em 2024, à Zona da Mata mineira, com os temporais que atingiram Juiz de Fora e Ubá em fevereiro deste ano, os desastres provocados pelo excesso de chuva expõem a vulnerabilidade de cidades brasileiras.

Apesar dos episódios, apenas 34 municípios, ou 0,6% das 5.424 cidades analisadas, possuem sistemas específicos de proteção contra enchentes e inundações, segundo levantamento do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE).

A Pesquisa Nacional de Saneamento Básico (PNSB) 2024, divulgada pelo instituto, mostra que a existência de serviços de drenagem e manejo de águas pluviais não significa que uma cidade esteja preparada para enfrentar grandes cheias.

Embora 97,4% dos municípios analisados tenham algum serviço dessa natureza, estruturas integradas para proteger áreas urbanas contra inundações são raras.

O cenário ganha ainda mais relevância diante da ocorrência de eventos climáticos extremos e da presença do El Niño, fenômeno caracterizado pelo aquecimento anormal das águas superficiais do Pacífico Equatorial, que influencia a distribuição das chuvas e das temperaturas em diferentes partes do planeta.

As previsões para o fim de 2026 indicam um evento de intensidade muito forte, com possibilidade de precipitações acima da média no Sul e em partes do Sudeste e Centro-Oeste.

Para Luana Pretto, presidente executiva do Instituto Trata Brasil, a falta de planejamento, investimentos e estruturas adequadas de prevenção deixa cidades e moradores mais expostos aos impactos das tempestades.

"Em um cenário em que a gente vê eventos climáticos extremos, tempestades cada vez mais recorrentes, a não existência desses sistemas faz com que não haja uma medida protetiva e preventiva e faça com que essa água da chuva, dessas tempestades, muitas vezes acabe trazendo prejuízos, tanto do ponto de vista social quanto do ponto de vista material para as pessoas", afirma.

Tragédias recentes mostram o impacto das enchentes

Em maio de 2024, o Rio Grande do Sul enfrentou uma das maiores tragédias climáticas da história do Brasil. As chuvas e inundações atingiram 478 dos 497 municípios do estado, afetaram cerca de 2,4 milhões de pessoas e deixaram 184 mortos, segundo balanço da Defesa Civil estadual. A destruição alcançou bairros inteiros, estradas, pontes e estruturas de serviços públicos.

A catástrofe também evidenciou que a existência de estruturas de proteção não elimina os riscos quando os sistemas são insuficientes, apresentam falhas ou não recebem manutenção adequada. Em Porto Alegre e em outras cidades gaúchas, problemas em componentes dos sistemas de contenção, como comportas e diques, contribuíram para ampliar os impactos da inundação.

Em fevereiro de 2026, a Zona da Mata de Minas Gerais também foi devastada por chuvas intensas. Juiz de Fora, Ubá e Matias Barbosa estiveram entre os municípios mais atingidos. O episódio provocou deslizamentos, soterramentos, alagamentos e destruição de imóveis.

Dados apresentados em relatório de atuação federal na região registraram 65 mortes em Juiz de Fora e sete em Ubá, além de milhares de pessoas desalojadas.

Os episódios de chuva intensa também têm mobilizado autoridades em outras regiões do país, incluindo Paraná e São Paulo, onde temporais, enxurradas e alagamentos colocam moradores em risco e provocam danos à infraestrutura urbana. O cenário reforça a necessidade de preparar as cidades para eventos que podem ocorrer em períodos curtos, com grandes volumes de precipitação.

Apenas 34 cidades têm sistemas de proteção

O levantamento do IBGE identificou 34 municípios com sistemas específicos de proteção contra enchentes e inundações, distribuídos por 12 estados. São estruturas como diques, cortinas de concreto, barreiras móveis e outros mecanismos integrados de contenção e escoamento, destinados a proteger áreas urbanas contra a entrada de água.

Veja quais são as cidades:

Proteção contra Enchentes no Brasil — IBGE PNSB 2024 INFRAESTRUTURA URBANA Municípios protegidos 01 34 cidades brasileiras com sistemas específicos de contenção Cobertura estadual 02 12 de 27 unidades da federação têm ao menos uma cidade; 15 têm zero Eixo Sudeste–Sul 03 82,4% 28 das 34 cidades estão concentradas nessas duas regiões Liderança estadual 04 47,1% estão em apenas dois estados: São Paulo (10) e Rio Grande do Sul (6) 01 Distribuição espacial dos municípios e estados protegidos Explore o mapa vetorial e o cartograma estadual de forma sincronizada. Clique em uma região, unidade da federação ou marcador municipal para inspecionar os polos metropolitanos e os vazios territoriais. Região: Todas (34) Sudeste (19) Sul (9) Nordeste (4) Norte (1) Centro-Oeste (1) Foco: Brasil Grande SP Baixada RJ RM Porto Alegre Mapa cartográfico dos 34 municípios + − Centralizar Sudeste (19) Sul (9) Nordeste (4) Norte (1) Centro-Oeste (1) Não foi possível carregar o contorno vetorial externo neste ambiente; utilize o Cartograma das 27 Unidades da Federação ao lado e o diretório interativo abaixo para explorar todos os estados e municípios. Projeção Mercator · Arraste ou use os botões de foco para inspecionar áreas metropolitanas Contornos: Natural Earth (domínio público) · Dados: IBGE PNSB 2024 Cartograma das 27 UFs Clique em um estado 0 cidades (15 UFs) 1 2–3 5–6 10 (SP) Panorama Nacional · 12 Estados Selecione um estado ou município São Paulo (10 municípios) e Rio Grande do Sul (6) concentram quase metade dos sistemas registrados no país. Clique em qualquer sigla no cartograma acima ou em um ponto no mapa para ver a lista detalhada. 02 Assimetria regional: Sudeste e Sul reúnem 28 das 34 cidades Alterne entre a visão por Grande Região e o ranking dos 12 estados com sistemas de proteção. À direita, cada bloco do diagrama unitário representa exatamente um dos 34 municípios identificados pelo IBGE. Por Grande Região (5) Por Estado (12 UFs) Proporção unitária: os 34 municípios Cada quadrado = 1 município protegido (clique para localizar no mapa) Passe o cursor ou toque em um quadrado para identificar o município correspondente. 03 O que define esses sistemas e a lista completa das 34 cidades Estruturas mapeadas pela PNSB 2024 O levantamento do IBGE considera apenas municípios equipados com sistemas específicos de proteção contra enchentes e inundações — estruturas de engenharia como diques, cortinas de concreto, barreiras móveis e outros mecanismos integrados de contenção e escoamento projetados para impedir a entrada da água em áreas urbanas. Buscar município ou estado Filtrar por região Todas as regiões (34) Sudeste (19) Sul (9) Nordeste (4) Norte (1) Centro-Oeste (1) Ordenar lista Estado (UF) e município Município (A–Z) Região e estado Limpar filtros # Município Estado Região Ação









São Paulo concentra o maior número de municípios com essas estruturas, com dez cidades. O Rio Grande do Sul aparece em seguida, com seis, e Minas Gerais reúne cinco. Apesar da distribuição em diferentes regiões, a cobertura é muito restrita diante da quantidade de municípios brasileiros.

O IBGE também identificou que 1.221 municípios registraram enchentes ou inundações em 2024, aproximadamente 22% das cidades analisadas. O dado evidencia a dimensão do problema e o contraste entre a frequência dos episódios e a presença de sistemas estruturados de proteção.

Ter rede de drenagem não significa estar protegido

A presença de bocas de lobo, sarjetas, galerias e canais é importante para captar e conduzir a água da chuva, mas essas estruturas não necessariamente conseguem conter grandes volumes de água em situações de tempestades intensas.

Carolina Sirimarco / Arquivo Pessoal Rua alagada em Juiz de Fora em dezembro de 2026





A diferença entre a drenagem convencional e um sistema de proteção contra inundações está na escala e na integração das intervenções. Enquanto os mecanismos tradicionais ajudam a escoar a água das vias, estruturas de proteção precisam considerar toda a bacia hidrográfica, incluindo o comportamento dos rios, córregos e áreas que recebem o volume acumulado de chuva.

"Um sistema de proteção contra inundações, ele tem que levar em consideração toda a bacia hidrográfica e pensar em obras estruturantes", explica Luana Pretto.

Entre as soluções possíveis estão reservatórios e bolsões de armazenamento de água, grandes galerias, barragens, sistemas de bombeamento e intervenções que utilizam elementos naturais para reduzir o escoamento superficial. Essas obras podem ajudar a controlar o volume de água e diminuir a pressão sobre áreas urbanizadas.

A especialista ressalta que as medidas precisam ser planejadas considerando as características de cada território. Uma intervenção isolada em uma rua, por exemplo, pode não ser suficiente para evitar uma inundação provocada pelo transbordamento de um rio ou pelo acúmulo de água em toda uma bacia.

Falta de planejamento e investimento agrava cenário

Outro dado que evidencia a fragilidade da infraestrutura brasileira é a baixa presença de Planos Diretores de Drenagem Urbana. Segundo Luana Pretto, apenas 5,3% dos municípios possuem esse instrumento de planejamento, que permite identificar problemas, estabelecer prioridades e organizar projetos para o manejo das águas pluviais.

A falta de planejamento dificulta a elaboração de obras estruturantes e a busca por recursos para executá-las. Sem projetos definidos, as administrações municipais também podem ter mais dificuldades para acessar linhas de financiamento e organizar intervenções de longo prazo.

"Essa falta de planejamento também faz com que projetos específicos não sejam desenvolvidos buscando a captação de recursos", afirma.

De acordo com a presidente executiva do Trata Brasil, entre 2017 e 2023, os investimentos médios em drenagem e manejo de águas pluviais ficaram em torno de R$ 10 bilhões por ano. O montante, segundo ela, deveria ser de aproximadamente R$ 21 bilhões a R$ 22 bilhões anuais para atender às necessidades do setor.

A diferença entre os valores, na avaliação da especialista, reflete a falta de prioridade dada ao tema e a dificuldade de transformar o planejamento em obras efetivas.

Enchentes também representam risco à saúde

Os prejuízos provocados pelas inundações não se limitam à destruição de imóveis, veículos, ruas e equipamentos públicos. Quando a água da chuva se mistura ao esgoto e a outros contaminantes, o contato com a população pode favorecer a transmissão de doenças.

Entre os problemas de saúde associados à exposição a águas contaminadas estão leptospirose, diarreias e outras infecções. A depender da intensidade do evento, as enchentes também podem provocar mortes, deixar famílias sem moradia e comprometer o acesso a serviços de saúde, transporte, educação e abastecimento.

"Os riscos, eles vão desde riscos contra a saúde, quando essa água da chuva se mistura muitas vezes com esgoto bruto, trazendo doenças como esquistossomose, leptospirose, diarreia, até riscos materiais", explica Luana.

A ocupação de áreas vulneráveis também é um fator que contribui para ampliar os impactos. A construção de imóveis em regiões sujeitas a alagamentos, próximas a rios ou em áreas com risco de inundação pode aumentar a exposição de moradores.

Para a especialista, o planejamento territorial precisa considerar as cotas de inundação e as características do terreno, de forma que a expansão urbana não avance sobre áreas críticas sem medidas adequadas de prevenção.

Municípios menores enfrentam dificuldades

A implantação de sistemas de proteção contra inundações pode exigir obras de grande porte, recursos financeiros elevados e equipes técnicas especializadas. Municípios pequenos, que geralmente possuem menor capacidade de arrecadação e estrutura administrativa reduzida, enfrentam dificuldades adicionais para desenvolver projetos e executar intervenções.

A presidente executiva do Trata Brasil defende que a regionalização dos serviços, a formação de consórcios intermunicipais e o apoio dos governos estaduais podem ajudar a superar parte desses obstáculos.

"É necessário pensar nos consórcios de municípios, na regionalização, na busca do apoio dos governos estaduais para que esses municípios não estejam sofrendo essas consequências", afirma.

A gestão por bacia hidrográfica também é apontada como uma alternativa para coordenar ações entre cidades que compartilham rios e córregos. Como os cursos d'água atravessam diferentes territórios, medidas adotadas em um município podem afetar outras localidades, tornando necessária uma estratégia conjunta.

Hélio de Souza Enchente em fevereiro de 2026 em Ubá (MG)





O que precisa mudar para prevenir enchentes

Para ampliar a proteção das cidades brasileiras, o Instituto Trata Brasil defende quatro prioridades: planejamento, financiamento, capacitação técnica e adequação da infraestrutura existente.

A primeira é garantir que os municípios tenham Planos Diretores de Drenagem Urbana e Manejo de Águas Pluviais, capazes de identificar necessidades e orientar a execução de obras.

A segunda é ampliar os mecanismos de financiamento, com participação dos governos federal e estaduais, para viabilizar projetos estruturantes. A terceira envolve capacitar as equipes técnicas municipais, especialmente nas cidades menores, que muitas vezes não possuem profissionais especializados em drenagem urbana.

Por fim, é necessário adequar e ampliar a infraestrutura existente, combinando obras de contenção, reservatórios, galerias, sistemas de bombeamento e soluções baseadas na natureza, que ajudam a aumentar a infiltração da água no solo e reduzir o escoamento superficial.

Para Luana Pretto, a prevenção precisa ser prioridade na gestão pública, porque os custos de não agir podem ser muito maiores do que os investimentos necessários para preparar as cidades.

"O custo da não execução, do não planejamento, é muito maior, e tem um impacto econômico e social muito grande", conclui.



