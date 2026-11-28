Foto: Paulo Pinto/Agência Brasilência Brasil Três regiões estão na faixa do Inmet com alerta para chuvas fortes

O sábado (28) será marcado por instabilidade em boa parte do Brasil, com previsão de temporais, rajadas de vento, raios e possibilidade de granizo em áreas do Sul, Sudeste e Centro-Oeste. A combinação entre a circulação de umidade, a passagem de sistemas atmosféricos e o calor favorece a formação de nuvens carregadas, que podem provocar chuva volumosa em curtos períodos.

O cenário exige atenção especialmente em municípios que já registraram volumes elevados de chuva nos últimos dias. O solo encharcado aumenta o risco de alagamentos, enxurradas, deslizamentos e transbordamento de rios, mesmo em locais onde a precipitação não seja excepcionalmente intensa.

A previsão indica que a instabilidade deve se espalhar por diferentes estados, com períodos de chuva forte intercalados com momentos de abertura de sol. Em algumas localidades, as tempestades podem ser acompanhadas por descargas elétricas e ventos intensos.

A passagem de um cavado atmosférico — área alongada de baixa pressão que favorece a formação de instabilidades — contribui para o desenvolvimento de tempestades no Sul e no Sudeste. Ao mesmo tempo, o transporte de umidade da Amazônia favorece pancadas em áreas do Centro-Oeste e Norte do país.

A previsão também aponta para o início da organização de um corredor de umidade que deve ganhar força ao longo do fim de semana, favorecendo a formação da Zona de Convergência do Atlântico Sul (ZCAS), sistema que costuma provocar períodos prolongados de chuva em áreas do Brasil Central e do Sudeste.

Sul: chuva forte, granizo e ventos intensos

A Região Sul está entre as áreas com maior potencial para tempestades neste sábado. A passagem de um cavado atmosférico favorece pancadas moderadas a fortes no Paraná, em Santa Catarina e em áreas do norte do Rio Grande do Sul.

No Paraná, o risco é maior no extremo sul e sudoeste do estado. Em Santa Catarina, o oeste, o norte, o Planalto Norte e o Litoral Norte estão entre as áreas mais suscetíveis a temporais. Há possibilidade de granizo, enxurradas e acumulados expressivos em pontos isolados.

Na Região Metropolitana de Curitiba, no litoral paranaense e no Vale do Itajaí, também há risco de chuva intensa. As rajadas de vento podem provocar destelhamentos, quedas de árvores e interrupções no fornecimento de energia elétrica.

No Rio Grande do Sul, as precipitações se concentram principalmente no norte do estado. A chuva pode agravar a situação em municípios que ainda acompanham a elevação ou a propagação de cheias de rios. No centro-sul e na Campanha gaúcha, o tempo tende a permanecer mais firme.

Sudeste: alerta para chuva forte em São Paulo, Minas e Rio

O Sudeste também terá um sábado de atenção. A combinação entre a umidade proveniente da Amazônia, a passagem de um cavado e a formação de uma área de baixa pressão entre os litorais paulista e fluminense favorece a ocorrência de tempestades.

Em São Paulo, as pancadas devem ganhar força principalmente entre a tarde e a noite. A capital, Campinas, Guarulhos, o Vale do Paraíba, o norte do estado e o Litoral Norte paulista estão entre as áreas que podem registrar chuva intensa, raios, ventos fortes e granizo isolado.

O risco também se estende a áreas que já enfrentaram chuva nos últimos dias, como a Baixada Santista, a Serra do Mar e regiões próximas a Campinas. A combinação de novas precipitações com o solo encharcado pode favorecer deslizamentos, alagamentos e enxurradas.

Em Minas Gerais, o Triângulo Mineiro, o Sul de Minas, o centro-sul do estado e a Zona da Mata estão entre as áreas com previsão de pancadas fortes. A chuva pode ocorrer em diferentes momentos do dia e se intensificar no período da tarde.

No Rio de Janeiro, há previsão de instabilidade, especialmente no sul fluminense e em áreas do interior. As condições também favorecem ventos fortes em trechos do litoral paulista e fluminense.

Centro-Oeste: calor e pancadas de chuva com trovoadas



O Centro-Oeste terá combinação de calor e alta disponibilidade de umidade, favorecendo a formação de nuvens carregadas ao longo do sábado.

Em Mato Grosso do Sul, a chuva deve atingir boa parte do estado, com maior persistência em áreas centrais, do norte e do leste. Mato Grosso também terá pancadas, especialmente no sul, oeste e leste, com possibilidade de temporais em pontos isolados.

Em Goiás, as instabilidades se concentram principalmente no sul e no centro do estado. O Distrito Federal também pode registrar pancadas, embora áreas do centro-norte goiano e de Brasília possam ter períodos de maior estabilidade.

Cuiabá e Campo Grande estão entre as capitais com possibilidade de chuva forte, acompanhada de raios e rajadas de vento. No entanto, o calor permanece predominante mesmo nas áreas que receberem precipitação.

Norte: instabilidades se espalham pela Amazônia

Na Região Norte, o calor e a umidade favorecem pancadas de chuva em diferentes estados. Acre, Rondônia, Amazonas e áreas do sul e oeste do Pará estão entre os locais com maior possibilidade de precipitações moderadas a fortes.

Manaus e áreas da região metropolitana, Porto Velho e setores do centro e oeste do Amazonas podem registrar pancadas mais intensas, com possibilidade de temporais isolados.

O aumento do transporte de umidade em direção ao Brasil Central também favorece o desenvolvimento de instabilidades na região. A tendência é que a chuva ganhe força em setores de Rondônia, do sul do Amazonas e do Pará entre a noite deste sábado e o domingo.

Em outras áreas do Norte, a precipitação deve ser mais irregular, com períodos de sol e calor.

Nordeste: calor e chuva irregular

O Nordeste terá condições mais heterogêneas neste sábado. Enquanto parte do interior permanece com calor e tempo seco, áreas do Maranhão, Piauí e setores do litoral podem registrar pancadas de chuva.

No centro e oeste do Piauí e no centro-sul do Maranhão, há possibilidade de chuva mais intensa, acompanhada de raios e trovoadas. Em outras áreas, as precipitações devem ser mais isoladas e mal distribuídas.

Ceará, Rio Grande do Norte, Paraíba, Pernambuco, Alagoas e Sergipe podem registrar pancadas em pontos isolados, mas o calor continua predominando em boa parte dos estados.

Na Bahia, o litoral pode ter chuva fraca a moderada, enquanto áreas do interior seguem com tempo mais seco. A distribuição irregular das precipitações significa que municípios próximos podem ter condições meteorológicas bastante diferentes ao longo do dia.

O que explica a sequência de temporais

A combinação de sistemas atmosféricos e do transporte de umidade ajuda a explicar a previsão de chuva para diferentes áreas do país. O cavado atmosférico favorece a formação de instabilidades no Sul e no Sudeste, enquanto a umidade que vem da Amazônia alimenta as nuvens carregadas em setores do Centro-Oeste e Norte.

A tendência para os próximos dias é de organização de um corredor de umidade entre o Norte, o Centro-Oeste e o Sudeste, com a possibilidade de formação da Zona de Convergência do Atlântico Sul (ZCAS). Esse fenômeno pode manter a chuva por períodos mais prolongados, especialmente em áreas do Brasil Central e do Sudeste, no início de dezembro.

A formação desse sistema deve contribuir para a persistência das precipitações, aumentando a preocupação em regiões que já registraram chuva volumosa. A previsão para os próximos dias exige atenção aos boletins meteorológicos, especialmente em municípios com histórico de alagamentos, enchentes e deslizamentos.





Como se proteger durante os temporais

Em dias de chuva forte, alguns cuidados podem reduzir o risco de acidentes:

Evite atravessar ruas alagadas, seja a pé ou de carro.

Não se abrigue debaixo de árvores durante rajadas de vento ou tempestades com raios.

Afaste-se de postes, estruturas metálicas e placas de propaganda.

Evite usar aparelhos eletrônicos conectados à tomada durante tempestades.

Em áreas de encosta, fique atento a rachaduras no solo, inclinação de árvores e sinais de movimentação de terra.

Acompanhe os avisos meteorológicos e orientações da Defesa Civil.

Em caso de emergência, a Defesa Civil pode ser acionada pelo telefone 199, e o Corpo de Bombeiros pelo 193.