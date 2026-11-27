Francieli Jorge Sul, Sudeste e Centro-Oeste terão novos temporais

O fim de semana será marcado por novos temporais em áreas do Sul, Sudeste e Centro-Oeste do Brasil. A previsão indica chuva forte, rajadas de vento e possibilidade de granizo em diferentes localidades, com risco de alagamentos, inundações e deslizamentos, especialmente onde o solo já está encharcado.

Nesta sexta-feira (27), os maiores volumes de chuva devem se concentrar no Espírito Santo, em áreas de Minas Gerais, no oeste dos estados do Sul e em regiões de Mato Grosso, Mato Grosso do Sul e Goiás. Em Vitória, o acumulado pode se aproximar de 100 milímetros, segundo previsões meteorológicas.

As instabilidades devem continuar durante o fim de semana. A partir de domingo (29), a formação de um corredor de umidade, associado à possível primeira Zona de Convergência do Atlântico Sul (ZCAS) desta temporada chuvosa, pode prolongar a ocorrência de chuva por pelo menos quatro dias em partes do país.

Veja a previsão do tempo por região

Sudeste terá chuva intensa e risco de transtornos

O Sudeste deve continuar sob influência de instabilidades nesta sexta-feira. No Espírito Santo, os maiores acumulados estão previstos para áreas do Sul do estado, do Caparaó e da Região Serrana. A previsão aponta possibilidade de volumes entre 50 e 70 milímetros, com chance de chegar a 100 mm em pontos isolados.

Na Grande Vitória e em outras áreas centrais do estado, também há previsão de chuva, embora os maiores volumes estejam concentrados em outras localidades. O cenário preocupa porque municípios capixabas já enfrentaram episódios recentes de chuva intensa, com alagamentos e danos.

Em Minas Gerais, pancadas fortes podem atingir principalmente a região central, incluindo Belo Horizonte, além de outras áreas do estado. A previsão também aponta instabilidades em São Paulo e no Rio de Janeiro, com temperaturas mais amenas nesta sexta-feira.

Ao longo do fim de semana, o calor tende a voltar gradualmente, mas a presença de umidade deve manter o risco de temporais. Com a organização de um corredor de umidade a partir de domingo, a chuva poderá se prolongar por vários dias.

A projeção da Climatempo para o episódio de ZCAS entre 29 de novembro e 5 de dezembro indica acumulados expressivos em áreas do Sudeste. No Sul de Minas e na Zona da Mata mineira, além da região serrana do Rio de Janeiro, os volumes podem variar entre 200 e 300 milímetros ao longo do período.

Sul terá novos temporais e temperaturas mais baixas

A Região Sul também deve enfrentar novas instabilidades nesta sexta-feira, especialmente no oeste do Rio Grande do Sul, de Santa Catarina e do Paraná. Nessas áreas, há previsão de chuva volumosa, com possibilidade de alagamentos e rajadas de vento.

Parte da região ainda terá temperaturas mais baixas. Curitiba deve registrar mínima de 13°C e máxima de 19°C, segundo a previsão apresentada para esta sexta-feira.

No fim de semana, os termômetros tendem a subir, mas o tempo não deve ficar completamente estável. Há previsão de novas pancadas fortes, com risco de granizo e ventos intensos em pontos isolados.

O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) também indica um cenário de chuva expressiva em áreas da Região Sul durante o período. Na previsão semanal divulgada pelo órgão, acumulados podem chegar a 100 milímetros em partes do Paraná e de Santa Catarina, com possibilidade de tempestades intensas.

Centro-Oeste terá chuva forte e risco de tempestades

No Centro-Oeste, a chuva deve atingir principalmente o sul de Mato Grosso do Sul, o centro-sul de Goiás e áreas de Mato Grosso nesta sexta-feira.

Goiânia e Cuiabá estão entre as capitais com previsão de pancadas volumosas. As instabilidades devem continuar no sábado e no domingo, com a circulação de umidade favorecendo a formação de nuvens carregadas.

A partir do início da próxima semana, a região também deve ser influenciada pelo corredor de umidade associado à ZCAS, que pode prolongar as chuvas e elevar o risco de transtornos em áreas vulneráveis.

Nordeste terá predomínio de ar seco

Enquanto as regiões Sul, Sudeste e Centro-Oeste enfrentam temporais, boa parte do interior do Nordeste deve permanecer sob influência de ar seco nesta sexta-feira.

A umidade relativa do ar pode ficar abaixo dos 30% em áreas do sul do Maranhão e do Piauí, no interior do Ceará e em trechos do oeste de estados como Rio Grande do Norte, Paraíba, Pernambuco, Alagoas e Sergipe, além do norte da Bahia.

Aracaju também está entre as capitais com previsão de baixos índices de umidade. A condição exige atenção, especialmente nos horários mais quentes do dia, quando o desconforto causado pelo ar seco pode aumentar.

Norte terá chuva mais concentrada no Amazonas

Na Região Norte, os maiores volumes de chuva nesta sexta-feira devem se concentrar no extremo norte do Amazonas. Contudo, Manaus não deve ficar na área com os acumulados mais expressivos previstos para o dia.

A partir de domingo, partes da região também podem ser influenciadas pelo corredor de umidade que deve se organizar entre áreas da Amazônia, do Centro-Oeste e do Sudeste.





O que é a Zona de Convergência do Atlântico Sul (ZCAS)?

A Zona de Convergência do Atlântico Sul (ZCAS) é um sistema meteorológico caracterizado por uma extensa faixa de nebulosidade e umidade que se estende da região amazônica em direção ao Centro-Oeste e ao Sudeste, alcançando o Oceano Atlântico.

O fenômeno é comum durante a primavera e o verão e pode provocar períodos prolongados de chuva sobre as mesmas áreas, por vezes durante vários dias consecutivos.

Quando a ZCAS se estabelece, o volume acumulado de precipitação pode aumentar significativamente, elevando o risco de alagamentos, inundações, enxurradas e deslizamentos de terra, principalmente em regiões que já registraram chuva nos dias anteriores.

A previsão da Climatempo indica que o primeiro episódio da ZCAS da temporada 2026/2027 deve atuar entre 29 de novembro e 5 de dezembro. O sistema pode favorecer pelo menos quatro dias consecutivos de chuva em áreas do Norte, Centro-Oeste e Sudeste, com possibilidade de volumes elevados em Minas Gerais e no Rio de Janeiro.