Divulgação Vista aérea do porto de Santos

O Brasil Terminal Portuário (BTP), localizado no Porto de Santos , no litoral de São Paulo, teve parte de suas operações interditadas pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) . A decisão foi tomada após uma inspeção sanitária de rotina identificar irregularidades nas condições de armazenamento de produtos farmacêuticos e médicos.

A determinação foi publicada nesta terça-feira (3) no Diário Oficial da União (DOU). Com a medida, o terminal fica impedido de receber e armazenar determinadas categorias de produtos, incluindo medicamentos, insumos farmacêuticos e materiais médicos sensíveis a variações de temperatura.

Segundo a Anvisa, a fiscalização constatou a ausência de espaços físicos específicos para separar produtos interditados pelas autoridades sanitárias ou com suspeita de comprometimento da qualidade. Por regulamentação, essas áreas devem atender a requisitos de conservação e controle de temperatura.

Outra irregularidade identificada foi a falta de compartimentos exclusivos, trancados e com acesso restrito para o armazenamento de medicamentos e substâncias sujeitos a controle especial. A exigência também prevê condições adequadas de temperatura, conforme as características dos produtos.





Interdição é parcial

A medida tem caráter preventivo e busca evitar riscos à qualidade, à segurança e à eficácia dos produtos armazenados no terminal até que as irregularidades sejam sanadas.

A interdição, no entanto, não representa a paralisação completa das atividades do Brasil Terminal Portuário. As demais operações continuam funcionando normalmente.

A reportagem entrou em contato com a BTP solicitando um posicionamento e aguarda o retorno da companhia.