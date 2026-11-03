A presidente do Superior Tribunal Militar (STM), ministra Maria Elizabeth Rocha, descartou nesta terça-feira (3), realizar ainda neste ano, o julgamento que poderá levar Jair Bolsonaro, capitão da reserva dos Exército, e outros quatro comandantes das Forças Armadas, a perderem seus postos, patentes e outras regalias próprias dos miltares, por terem arquitetado e liderado a trama golpista de 2023.
A expectativa é de que a sessão seja pautada ainda no primeiro semestre de 2027, muito provavelmente em fevereiro próximo, quando termina o recesso forense e as sessões de julgamento da Corte Militar são retomadas.
Além de Bolsonaro, também serão julgados o ex-comandante da Marinha Almir Garnier e os três generais do Exército Augusto Heleno, Paulo Sérgio Nogueira e Walter Braga Netto.
Todos foram condenados pelo STF a penas superiores a dois anos de prisão, que já transitaram em julgado (quando não há mais possibilidade de recorrer).
Fato inédito
Caso o tribunal acolha o pedido feito pelo Ministério Público Militar (MPM), eles poderão ser considerados indignos do oficialato.
A medida representará, na prática, a expulsão do alto escalão das Forças Armadas, incluindo almirante e generais, fato inédito no Brasil.
Outras consequências
Além de serem desligados do Exército, Marinha ou Aeronáutica, eles sofrerão ainda consequências jurídicas, financeiras e administrativas severas.
O pagamento do soldo (salário militar), por exemplo, será encerrado.
Esse, porém, promete ser um capítulo polêmico, pois, a legislação prevê que, dependendo do caso, o valor possa ser convertido em pensão militar para os dependentes legais (esposa ou filhas), instituto conhecido como "morte ficta".
Outra sanção a que estão sujeitos prevê o fim da regalia de cumprir pena em instalações especiais ou prisões militares.
Salvo aqueles que cumprem a pena em regime domiciliar por problemas de saúde (casos de Bolsonaro e Augusto Heleno), os demais poderão ser transferidos para presídios comuns.