Reprodução / Redes Sociais Conima, Peru

Uma eleição municipal no Peru terminou de uma maneira inusitada nesta quarta-feira (4). Após dois candidatos receberem exatamente o mesmo número de votos, as autoridades eleitorais recorreram a um jogo de cara ou coroa para definir quem assumiria a prefeitura de Conima, distrito localizado na região de Puno, na fronteira com a Bolívia .

O vencedor foi Rubén Quispe Capajaña, candidato do partido Somos Perú, que disputava o cargo com Salomino Mamani, do partido País para Todos. Após a apuração de 100% das atas eleitorais das eleições realizadas em 4 de outubro, ambos receberam 671 votos, segundo as autoridades peruanas.

Diante do empate, o Júri Eleitoral Especial de Huancané organizou um sorteio para determinar o vencedor. Um funcionário da Justiça Eleitoral lançou uma moeda de um sol para o alto. Quispe havia escolhido o verso e acabou favorecido pelo resultado.

"Meu objetivo sempre foi vencer. Já foi determinado pelo Senhor (Deus), agora vamos trabalhar pelo meu povo", declarou o prefeito eleito à imprensa após a definição.





Legislação peruana prevê sorteio em caso de empate

A legislação eleitoral do Peru estabelece que, quando dois candidatos terminam uma disputa com o mesmo número de votos, o vencedor deve ser definido por sorteio. Os concorrentes podem optar pelo lançamento de uma moeda ou pelo sorteio de bolinhas.

Conima é um pequeno distrito de aproximadamente 3.500 habitantes, situado próximo ao lago Titicaca, na região dos Andes peruanos. A localidade fica a cerca de 3.860 metros de altitude.