Foto: Reprodução Mulher vota na eleição presidencial no Peru, em abril de 2026: Hitler Mussolini já foi do partido da presidente do país, Keiko Fujimori

O peruano Hitler Mussolini Simeón Flores, de 45 anos, será o próximo prefeito de centro-esquerda do município rural de Queropalca, na região central de Huánuco, a partir de 1º de janeiro. Ele venceu por uma diferença de 25 votos seu rival do partido de extrema direita Renovação Popular, segundo a apuração oficial das eleições realizadas no domingo (04/10).

Simeón Flores – que traz eu seus primeiros nomes os sobrenomes do ditador nazista alemão Adolf Hitler e do ditador fascista italiano Benito Mussolini – candidatou-se nas eleições peruanas pelo partido de centro-esquerda Ahora Nación (Agora Nação), com o qual obteve 34,5% dos votos válidos.

O prefeito eleito de Queropalca venceu com 229 votos, de um total de 663 votos válidos nessa pequena localidade andina, contra os 204 votos de seu adversário do Renovación Popular (Renovação Popular), Gaspar Osorio, que alcançou 30,7% da votação.

Ex-adepto do fujimorismo

Hitler Mussolini Simeón Flores foi filiado até o ano passado ao partido fujimorista Fuerza Popular (Força Popular), da presidente peruana, Keiko Fujimori, segundo sua declaração de trajetória partidária ao Júri Nacional de Eleições (JNE).

O partido Ahora Nación lançou, nas eleições presidenciais de abril passado, a candidatura do acadêmico Alfonso López Chau, que também concorreu ao Senado e atualmente integra o Parlamento para o período 2026-2031.

Não é a primeira vez que um Hitler se torna prefeito no Peru. Hitler Guesclin Alba Sánchez, apelidado de "O Hitler Bom", já foi eleito para o cargo no município de Yúngar, na região andina de Áncash, onde foi reeleito em 2018 ao vencer as eleições municipais contra Lenin Vladimir Rodríguez Valverde.

md (EFE, ots)