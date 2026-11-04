Envato Anvisa aprova Wegovy em comprimidos para obesidade

A Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) aprovou, nesta quarta-feira (4), o registro do Wegovy (semaglutida) em comprimidos para o tratamento da obesidade e do sobrepeso em adultos. A nova apresentação é a primeira opção de medicamento da classe dos agonistas do receptor GLP-1, que são medicamentos que imitam a ação de um hormônio envolvido no controle do apetite e da saciedade, em formato oral autorizada no Brasil.

Até então, o produto estava disponível no país apenas como solução injetável, aplicada por via subcutânea, nas chamadas canetas emagrecedoras. Com a aprovação, o tratamento também poderá ser realizado por meio de comprimidos de uso diário, ampliando as possibilidades de administração do medicamento.

A indicação contempla adultos com obesidade, caracterizada pelo índice de massa corporal (IMC) igual ou superior a 30 kg/m², e pessoas com sobrepeso, com IMC a partir de 27 kg/m² e abaixo de 30 kg/m², desde que apresentem pelo menos uma doença associada ao excesso de peso.

O uso deve ser combinado com uma alimentação de baixa caloria e a prática regular de atividade física.

Como funciona o Wegovy em comprimidos

A nova versão do medicamento prevê a administração de um comprimido por dia, com aumento gradual da dosagem ao longo do tratamento. O esquema começa com 1,5 mg e avança para 4 mg e 9 mg, até alcançar a dose diária de manutenção de 25 mg.

A administração exige alguns cuidados. O comprimido deve ser ingerido em jejum, acompanhado de uma pequena quantidade de água. Depois da ingestão, é necessário esperar pelo menos 30 minutos antes de consumir alimentos, bebidas ou outros medicamentos.

A semaglutida atua na regulação do apetite e da ingestão de alimentos. Dessa forma, contribui para a redução do peso corporal e para a melhora de indicadores metabólicos relacionados à obesidade.

A aprovação também permite maior flexibilidade na condução do tratamento. Segundo a Anvisa, a transição entre as apresentações oral e injetável poderá ocorrer quando houver indicação clínica, respeitando as orientações previstas na bula.

Estudo apontou perda média superior a 13% do peso

A autorização da nova apresentação foi sustentada principalmente pelos resultados do estudo clínico de fase 3 OASIS 4, que avaliou a eficácia da semaglutida oral na dose de 25 mg em adultos com obesidade ou sobrepeso associado a outras condições de saúde.

Ao longo de 64 semanas de acompanhamento, os participantes tratados com o medicamento apresentaram uma redução média de peso corporal superior a 13%.

O resultado foi significativamente melhor do que o observado entre os participantes que receberam placebo, substância sem efeito terapêutico utilizada como comparação em estudos clínicos.

A pesquisa também identificou melhorias em diferentes indicadores de saúde cardiometabólica, relacionados ao funcionamento do coração, dos vasos sanguíneos e ao metabolismo.

Obesidade é considerada uma doença crônica

A obesidade é uma doença crônica, progressiva e multifatorial, que envolve fatores genéticos, ambientais, comportamentais e metabólicos. A condição está associada ao aumento do risco de diversos problemas de saúde.

Entre as complicações relacionadas ao excesso de peso estão o diabetes mellitus tipo 2, a hipertensão arterial, alterações nos níveis de colesterol e triglicerídeos, doenças cardiovasculares e apneia obstrutiva do sono.

O tratamento pode envolver mudanças na alimentação, atividade física, acompanhamento médico e, quando necessário, medicamentos.





A aprovação da apresentação oral do Wegovy pela Anvisa representa uma nova possibilidade terapêutica para adultos que atendem aos critérios de indicação. A escolha da formulação e da dosagem deve ser feita por um profissional de saúde, considerando as condições clínicas de cada paciente.

A decisão foi publicada no Diário Oficial da União por meio da Resolução RE nº 4.249/2026.