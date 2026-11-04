Reprodução / Redes Sociais Felipe Sousa-Lazaballet, Rita Mendes, Priscila Sousa, Danillo Sena, Lorena Betts e Farley Santos foram eleitos





De Duque de Caxias, no Rio de Janeiro, a Timbaúba, no interior de Pernambuco, brasileiros de diferentes regiões do país conquistaram espaço na política dos Estados Unidos. Nas eleições de meio de mandato, conhecidas como midterm s, realizadas na terça-feira (3), seis políticos de origem brasileira tiveram vitórias confirmadas em disputas para assembleias legislativas estaduais.

Os candidatos concorreram pelo Partido Democrata e disputaram vagas nos legislativos estaduais da Flórida, de Massachusetts e de Connecticut. As eleições ampliam a presença de brasileiros e descendentes na política local norte-americana, em um pleito que também renovou parte das estruturas de poder do país.

Entre os eleitos está Felipe Sousa-Lazaballet, natural de Duque de Caxias (RJ), que conquistou uma vaga na Câmara Estadual da Flórida. Em Massachusetts, Rita Mendes, Priscila Sousa e Danillo Sena foram reeleitos, enquanto Lorena Betts, natural de Mato Grosso, anunciou vitória em sua primeira disputa eleitoral. Já em Connecticut, Farley Santos garantiu seu terceiro mandato consecutivo.

Quem são os brasileiros eleitos nos Estados Unidos

Felipe Sousa-Lazaballet, do Rio de Janeiro, conquistou vaga na Flórida

Natural de Duque de Caxias, na Baixada Fluminense, Felipe Sousa-Lazaballet foi eleito para representar o 42º Distrito na Câmara dos Representantes da Flórida. Ele se tornou o primeiro brasileiro a conquistar uma cadeira no Legislativo estadual do território.

Felipe chegou aos Estados Unidos aos 14 anos e viveu por cerca de 15 anos sem documentação regular. Ao longo da trajetória, atuou em organizações comunitárias e na defesa dos direitos dos imigrantes e da população LGBTQ+.

Formado em Administração, com especialização em Economia, pela St. Thomas University, ele também estudou no Miami Dade College. Durante a campanha, apresentou propostas relacionadas à proteção de imigrantes e à defesa dos direitos da comunidade LGBTQ+.

Rita Mendes é reeleita em Massachusetts

Natural de Conselheiro Pena, em Minas Gerais, Rita Mendes conquistou a reeleição para a Câmara dos Representantes de Massachusetts. Ela representa o 11º Distrito de Plymouth, que inclui a cidade de Brockton.

A política integra o grupo de brasileiros que conseguiram manter espaço no Legislativo estadual. A reeleição permite que ela dê continuidade ao trabalho de representação da comunidade local em um estado com presença expressiva de imigrantes brasileiros.

Priscila Sousa também conquista novo mandato

Natural de Ipatinga, em Minas Gerais, Priscila Sousa foi reeleita para a Câmara dos Representantes de Massachusetts pelo 6º Distrito de Middlesex, que inclui a cidade de Framingham.

Formada em Ciência Política, ela construiu sua trajetória profissional com atuação junto à comunidade brasileira. Antes de chegar ao Legislativo, trabalhou em iniciativas de comunicação e representação de imigrantes, incluindo atividades ligadas à imprensa comunitária.

A reeleição mantém Priscila no cargo e amplia a presença de brasileiros na política estadual de Massachusetts.

Danillo Sena, de Pernambuco, é reeleito

Natural de Timbaúba, em Pernambuco, Danillo Sena também garantiu um novo mandato em Massachusetts. Ele representa o 37º Distrito de Middlesex e foi reeleito para a Câmara dos Representantes estadual.

O político faz parte do grupo de brasileiros que já ocupavam cadeiras no Legislativo e conseguiram renovar seus mandatos nas eleições de 2026.

Farley Santos conquista terceiro mandato em Connecticut

Nascido em Sobrália, em Minas Gerais, Farley Santos foi reeleito para representar o 109º Distrito de Connecticut. Com a vitória, ele garantiu seu terceiro mandato como deputado estadual.

Santos disputou a eleição contra o republicano Ed Vachovetz. O distrito inclui a cidade de Danbury, onde o brasileiro construiu sua trajetória política.

A nova vitória consolida a presença de Farley no Legislativo estadual, depois de duas eleições anteriores bem-sucedidas.

Lorena Betts, de Mato Grosso, também anuncia vitória em Massachusetts

Natural de Mato Grosso, Lorena Betts anunciou ter sido eleita para a Câmara dos Representantes de Massachusetts. Ela disputou uma vaga pelo 16º Distrito de Middlesex e enfrentou a republicana Karla Miller.

A candidatura marcou a primeira participação de Lorena em uma eleição para o Legislativo estadual. Antes da disputa geral, ela venceu a primária democrata, realizada em setembro, com cerca de 70% dos votos, segundo os dados oficiais do estado.





O que são as midterms nos Estados Unidos

As midterms são as eleições realizadas no meio do mandato presidencial dos Estados Unidos, dois anos depois da escolha do presidente. Em 2026, os eleitores foram às urnas para renovar cargos em diferentes níveis de governo.

No Congresso, a votação envolve todas as 435 cadeiras da Câmara dos Representantes e cerca de um terço do Senado. O resultado define a composição das duas Casas e pode alterar o equilíbrio de forças entre democratas e republicanos durante a segunda metade do mandato presidencial.

Além das disputas federais, os eleitores também escolhem representantes para os legislativos estaduais. É nesse nível que atuam os brasileiros eleitos na Flórida, em Massachusetts e em Connecticut.

Os deputados estaduais participam da elaboração e votação de leis que valem dentro de seus respectivos estados. As decisões podem tratar de temas como educação, segurança pública, saúde, transporte e orçamento estadual.

As vitórias dos brasileiros não representam a eleição para o Congresso em Washington, mas a conquista de espaço nas assembleias legislativas locais, onde são definidas políticas que afetam diretamente a vida dos moradores de cada estado.