Divulgação/Prefeitura de Igaratá (SP) Represa de Igaratá (SP)

Uma adolescente de 16 anos morreu após um acidente de jet ski na represa de Igaratá, no interior de São Paulo. O acidente ainda deixou uma outra jovem de 14 anos ferida. O caso aconteceu na noite deste último domingo (1).

De acordo com a Polícia Civil, as duas adolescentes passeavam com uma moto aquática quando houve uma colisão ou tombamento. Elas caíram na água e as causas da queda, além da dinâmica do acidente, ainda são investigadas.

O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) e o helicóptero Águia da Polícia Militar chegaram a ser acionados para atender à ocorrência.

A menina de 16 anos morreu no local. Ela foi encontrada submersa e retirada da água. Os médicos da PM confirmaram a morte.

Já a adolescente de 14 anos foi socorrida com vida e levada para atendimento médico. Segundo o g1, ela permanecia internada até a última atualização.

A investigação aponta que ela era a condutora do jet ski no momento do acidente. A menina deve ser ouvida pela polícia nos próximos dias.

A lei brasileira proíbe que menores de 18 anos pilotem uma moto aquática. Além disso, é necessário ter uma habilitação específica, a Carteira de Habilitação de Amador (CHA) na categoria de Motonauta (MTA).

O caso é investigado pela Polícia Civil, que busca identificar a possível responsabilidade de outras pessoas no acidente.

A polícia ainda aguarda os laudos da perícia. Eles devem ser usados para esclarecer como o acidente aconteceu.

O caso foi registrado como ato infracional análogo a homicídio culposo, quando não há intenção de matar.

Represa de Igaratá

A represa de Igaratá é uma das principais atrações do turismo náutico do estado de São Paulo. Ela fica a cerca de 90 quilômetros da capital paulista.

De acordo com a prefeitura de Igaratá, a represa possui mais de 200 quilômetros quadrados de extensão.

Ela também costuma atrair turistas para a própria para pesca, passeios de barco, esportes náuticos e banhos.



