Divulgação/BGFA O exemplar empatou com o último recorde da categoria Absoluto Feminino para a espécie

A pescadora esportiva Emanuella Rosa Borges, de 27 anos, entrou para o Hall da Fama da BGFA Recordes ao capturar um tucunaré híbrido de 63 centímetros no Lago Manso, em Chapada dos Guimarães (MT).

Meu marido Maicon Bianchi capturou um tucunaré fêmea e vieram juntos dois machos muito grandes, e eu tive a sorte de arremessar e pegar o maior entre os dois Emanuella Rosa Borges, pescadora esportiva

O exemplar empatou com o último recorde da categoria Absoluto Feminino para a espécie, pertencente à Marciele Antunes. Em relato à instituição, Emanuella contou que avistou dois peixes grandes durante pescaria com o marido, quando conseguiu fisgar o maior deles.





Os 63 centímetros foram confirmados conforme fotografia e medição com a régua oficial exigida pela BGFA.





O que é um tucunaré híbrido?

O tucunaré híbrido resulta do cruzamento de duas diferentes espécies dentro do gênero dos tucunarés. No caso de Lago Manso, o reservatório é conhecido por registros de peixes mistos entre as espécies primas.

Tucunaré é uma espécie de peixe de água doce famosa no Brasil, sobretudo dentre pescadores esportivos, que buscam o desafio oferecido pelo animal durante a prática do esporte.

Contudo, o peixe não se resume apenas a uma espécie, mas a várias. Todas pertencem ao mesmo gênero, o Cichla. Em sua maioria, habitam águas amazônicas.

Apesar da categorização do recorde de Emanuella, somente por meio das fotos não é possível certificar se o exemplar realmente se tratava de um tucunaré híbrido.

Normalmente, a suspeita de que se trate de um híbrido ocorre por conta de características de coloração e manchas mistas de duas ou mais espécies, ou até fora do padrão conhecido.