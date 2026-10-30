Reprodução / Redes Sociais Jason Miller e Flávio Bolsonaro

Jason Miller, estrategista do Partido Republicano e funcionário da área de comunicação da Casa Branca, é apontado como responsável por articular o avião particular utilizado pelo senador Flávio Bolsonaro (PL) para viajar aos Estados Unidos. A informação foi publicada pelo jornal americano The New York Times (NYT) na quinta-feira (29).

Segundo a reportagem, Miller entrou em contato com Eduardo Bolsonaro (PL-SP), irmão do senador, e ajudou a organizar a logística da viagem. O plano teria sido colocado em prática na segunda-feira (26), depois que Flávio recebeu uma determinação judicial para entregar seus passaportes.

A ordem foi assinada pelo ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF), em meio às investigações envolvendo o senador. Na noite de terça-feira (27), Flávio deixou a Argentina em um jato particular, fez uma escala para reabastecimento no Equador e seguiu para Miami, nos Estados Unidos, onde desembarcou com a família.

A participação de um integrante da equipe de comunicação do governo Donald Trump na organização da viagem colocou Miller no centro das articulações entre aliados do presidente americano e a família Bolsonaro.

Quem é Jason Miller?

Jason Miller é um estrategista político americano ligado ao Partido Republicano e integrante da estrutura de comunicação da Casa Branca. Ele ganhou projeção nacional nos Estados Unidos por sua atuação em campanhas eleitorais e pela proximidade com Donald Trump.

Formado em Ciência Política pela Universidade George Washington, Miller iniciou a carreira como assistente no Senado americano, segundo informações publicadas pelo New York Times.

Ao longo de sua trajetória, construiu relações com lideranças republicanas e passou a integrar o círculo político de Trump. Sua atuação envolve comunicação política e articulação de mensagens favoráveis ao governo americano.

Miller também mantém presença ativa nas redes sociais, onde já manifestou apoio à família Bolsonaro e críticas a decisões do ministro Alexandre de Moraes envolvendo o ex-presidente Jair Bolsonaro.

Qual é a relação de Jason Miller com a família Bolsonaro?

A aproximação entre Miller e os Bolsonaro ganhou força durante as articulações políticas entre aliados de Eduardo Bolsonaro e integrantes do governo americano.

Depois de uma visita de Eduardo a Donald Trump, em Washington, o estrategista republicano passou a manifestar apoio à candidatura de Flávio Bolsonaro à Presidência do Brasil.

Além das manifestações favoráveis ao senador, Miller utilizou suas redes sociais para criticar decisões de Alexandre de Moraes relacionadas ao ex-presidente Jair Bolsonaro.

A relação ganhou uma dimensão prática com a organização da viagem de Flávio aos Estados Unidos. Segundo o New York Times, Eduardo manteve contato com Miller para viabilizar o transporte do irmão depois da determinação judicial envolvendo os passaportes.

A Casa Branca, questionada sobre a participação do funcionário na articulação, direcionou os questionamentos a Miller. O Departamento de Estado americano e o próprio assessor também foram procurados pela CNN Brasil, mas não obtiveram retorno.

Flávio Bolsonaro pode conseguir green card nos EUA?

Além da organização da viagem, a permanência de Flávio Bolsonaro nos Estados Unidos também envolve possíveis articulações com o governo Trump.

Segundo uma fonte governamental americana ouvida pelo New York Times, o senador deverá apresentar um pedido de green card, documento que permite a estrangeiros morar e trabalhar permanentemente nos Estados Unidos.

O processo poderia seguir um caminho semelhante ao de Eduardo Bolsonaro, que conseguiu o documento em julho de 2026, após mais de um ano de espera pela análise do pedido.

Flávio e seus familiares receberam uma autorização condicional para permanecer nos Estados Unidos por até um ano, até outubro de 2027. Essa permissão, porém, não equivale à concessão de residência permanente.





O que Trump disse sobre Flávio Bolsonaro

O presidente americano confirmou que o governo dos Estados Unidos autorizou a entrada de Flávio e de seus familiares no país. Também afirmou que considerava o senador e seus parentes boas pessoas e que aprovava a viagem.

Apesar das manifestações favoráveis, Trump evitou apoiar publicamente uma carta divulgada por Flávio na qual o brasileiro se apresentava como "líder do Brasil".

"Não vou comentar isso. Nós demos a ele uma autorização para entrar no país. Mas não vou me envolver", afirmou o republicano em 28 de outubro.

No dia seguinte, Trump voltou a comentar a eleição brasileira e classificou o processo como uma situação estranha, sem apresentar provas de irregularidades. Também disse que não tomou partido na disputa a pedido do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) e que pretende conversar com o brasileiro.