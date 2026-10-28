Foto: César Lopes/PMPA Instabilidades entram no Sul pelo estado gaúcho e avançam pelo oeste de Santa Catarina e Paraná até terça-feira (09)

Segundo a Metsul Metereologia, a instabilidade atmosférica aumenta de forma no Brasil no fim de outubro e início de novembro, elevando o risco de temporais e vendavais em ao menos 13 estados e no Distrito Federal. Esse cenário é impulsionado por uma massa de ar quente de origem tropical que domina grande parte do país e favorece a ocorrência de pancadas fortes de chuva e tempo severo.

O ar quente e úmido dá origem à ascensão térmica. Ao longo do dia, o solo quente transfere calor para a camada de ar logo acima dele, o que reduz seu peso e impulsiona sua subida. Durante essa elevação, o ar se expande e se esfria, fazendo o vapor d'água se condensar e formar nuvens de tempestade.

Quando esse movimento vertical é muito forte,que provocam temporais com raios e vendavais, ocorrendo tipicamente. Em dias de calor intenso, esses temporais podem descarregar a chuva de, causando alagamentos instantâneos.

Centro-Oeste

O Centro-Oeste apresenta o maior risco de tempestades fortes a severas, com a instabilidade aumentando no fim do mês e atingindo o pico no início de novembro. Os alertas cobrem Goiás, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul e o Distrito Federal, com previsão de temporais diários.

Sudeste

O Sudeste está classificado na faixa de risco elevado, com condições propícias para a formação diária de temporais à medida que os índices de instabilidade sobem na região. Estão sob alerta os estados de São Paulo, Minas Gerais e Rio de Janeiro.

Norte

Na região Norte, a combinação de calor e umidade favorece a ocorrência de pancadas de chuva forte e temporais isolados em cinco estados: Acre, Amazonas, Pará, Rondônia e Tocantins.

Nordeste

Os alertas de temporais e vendavais incluem o Maranhão e o Piauí. A Bahia tem um risco menor de tempo severo, mas ainda pode registrar pancadas isoladas de chuva forte. De modo geral, a maior parte do Nordeste terá tempo firme, sendo uma das áreas com menor risco de tempestades no período.

Sul

Na região Sul, o alerta de temporais concentra-se no estado do Paraná. Em Santa Catarina, o risco de episódios severos é menor, embora pancadas isoladas e intensas possam ocorrer. Já o Rio Grande do Sul é a área de menor risco da região devido à presença de uma massa de ar frio, que impede o avanço e a intensificação das instabilidades.