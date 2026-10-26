Reprodução/Instagram Achigã-de-boca-pequena laranja-neon por xantismo, fisgado e solto em um lago dos Estados Unidos

Um achigã-de-boca-pequena de cor laranja neon pode ter sido fisgado duas vezes em menos de um mês no Cordell Hull Lake, que cerca a cidade ribeirinha de Granville, no Tennessee, no Sul dos Estados Unidos.

A primeira captura foi do jovem Nathan Fields, durante um torneio de pesca no local, em agosto de 2025.

Semanas depois, em setembro do mesmo ano, uma mulher e seu marido fisgaram um peixe com a mesma coloração no Wildwood Resort and Marina, em Granville. A semelhança e o fato de se tratar do mesmo lago levantaram suspeitas de que possa ser o mesmo animal.

A cor é resultado do xantismo, anomalia genética rara que provoca a predominância de pigmentos amarelos, alaranjados ou dourados na pele, escamas ou pelagem de um animal.

É essa raridade que fez o resort definir a captura como "uma em um milhão". O peixe é tão difícil de encontrar que é chamado entre os pescadores de "unicórnio".











