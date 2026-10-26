Achigã-de-boca-pequena laranja-neon por xantismo, fisgado e solto em um lago dos Estados Unidos
Reprodução/Instagram
Achigã-de-boca-pequena laranja-neon por xantismo, fisgado e solto em um lago dos Estados Unidos

Um achigã-de-boca-pequena de cor laranja neon pode ter sido fisgado duas vezes em menos de um mês  no Cordell Hull Lake, que cerca a cidade ribeirinha de Granville, no Tennessee, no Sul dos Estados Unidos. 

A primeira  captura foi do jovem Nathan Fields, durante um torneio de pesca no local, em agosto de 2025.

Semanas depois, em setembro do mesmo ano, uma mulher e seu marido fisgaram um peixe com a mesma coloração no Wildwood Resort and Marina, em Granville. A semelhança e o fato de se tratar do mesmo lago levantaram suspeitas de que possa ser o mesmo animal.

A cor é resultado do xantismo, anomalia genética rara que provoca a predominância de pigmentos amarelos, alaranjados ou dourados na pele, escamas ou pelagem de um animal.

É essa raridade que fez o resort definir a captura como "uma em um milhão". O peixe é tão difícil de encontrar que é chamado entre os pescadores de "unicórnio".




    Link deste artigo: https://ultimosegundo.ig.com.br/2026-10-26/peixe-unicornio-laranja-e-fisgado-duas-vezes-no-mesmo-lago.html
    Compartilhar
    Comentários
    Clique aqui e deixe seu comentário!

    Os comentários são de responsabilidade exclusiva de seus autores e não representam a opinião deste site. Se achar algo que viole os termos de uso, denuncie.

    Mais Recentes