Pescador bate recorde brasileiro com trairão de 55 cm em Goiás
Reprodução Instagram
Pescador bate recorde brasileiro com trairão de 55 cm em Goiás

O pescador esportivo Marcelo Balthazar, de 53 anos, conquistou os recordes brasileiro e goiano de trairão Hoplias intermedius na categoria Caiaque Absoluto Masculino. O  peixe mediu 55 centímetros e teve a captura homologada pela BGFA Recordes.

A captura ocorreu em 12 de setembro de 2026, no Lago de Corumbá IV, em Luziânia, Goiás, e foi homologada neste mês. A marca foi registrada na modalidade comprimento, conforme as regras da entidade.

Segundo o relato do pescador, o dia estava muito quente e a atividade dos peixes era baixa. Diante das poucas ações, ele decidiu trocar o equipamento e tentar uma pescaria mais profunda, com material ultraleve. A mudança resultou na captura do exemplar que garantiu os recordes.

Para fisgar o trairão, Balthazar utilizou uma vara Speedprime de 6 libras, molinete Ultra Light Speedprime 500, linha de 10 libras e isca Explorers 60SP.

A homologação levou o pescador ao Hall da Fama da BGFA Recordes, que reúne as marcas reconhecidas pela entidade.

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