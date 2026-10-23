Renato Pizzutto/Band Flávio Bolsonaro (PL) e Luís Inácio Lula da Silva (PT) durante debate presidencial na TV Band, no domingo (18)

















A TV Globo promove nesta sexta-feira (23), às 21h30, o último debate presidencial antes do segundo turno, entre Luiz Inácio Lula da Silva (PT) e Flávio Bolsonaro (PL). Mediado pelo jornalista César Tralli, o confronto terá mudanças nas regras de movimentação dos candidatos pelo estúdio e contará com checagem de fatos em tempo real, além de uma nova dinâmica de distribuição dos tempos de fala.

O debate será dividido em quatro blocos, além das considerações finais. Nos três primeiros, o candidato que estiver com a palavra poderá circular pelo estúdio, enquanto o adversário deverá permanecer em seu púlpito.

No último bloco, dedicado a temas livres, a movimentação será permitida, mas restrita ao lado do cenário destinado a cada presidenciável. A mudança estabelece limites diferentes dos adotados no debate anterior, realizado pela Band, criticado pela presença de candidatos ao fundo da imagem durante a fala do oponente.





Como vai funcionar o debate?



O primeiro bloco será dedicado a temas regionais e nacionais, definidos por sorteio ao vivo. Cada rodada terá três minutos para cada candidato, considerando a dinâmica de perguntas e respostas.

No segundo e no terceiro blocos, os presidenciáveis escolherão temas exibidos em um telão para formular perguntas ao adversário.

Já o quarto bloco será destinado ao confronto de tema livre. Nesse momento, cada candidato terá oito minutos de fala para administrar como preferir, com intervenções livres ao longo da discussão.

Vai ter checagem de fatos ao vivo?

Sim. O projeto Fato ou Fake, do Grupo Globo, fará a verificação das declarações de Lula e Flávio Bolsonaro durante o debate. Uma equipe de jornalistas analisará as falas dos candidatos para identificar informações verificáveis, sem incluir opiniões ou projeções sobre o futuro.

As checagens serão publicadas em tempo real nos portais g1, O Globo, Valor Econômico e Extra, além da rádio CBN. As informações serão classificadas com os selos #FATO, #NÃOÉBEMASSIM e #FAKE.

No entanto, os resultados não serão exibidos simultaneamente na tela da TV Globo durante o debate. Para acompanhar as verificações enquanto assistem à transmissão, os espectadores precisarão acessar as plataformas digitais do grupo.

Após o confronto, a GloboNews exibirá um programa especial com um balanço das checagens realizadas.



