Reprodução/Instagram Fernando de Jesus Pereira Filho

Um xaréu-branco de 112 cm capturado nas águas do Oceano Atlântico, em Ilhéus, no litoral da Bahia, garantiu dois recordes de pesca esportiva ao brasileiro Fernando de Jesus Pereira Filho, de 42 anos. O exemplar recebeu homologação da BGFA Recordes nas categorias Brasileiro Absoluto Masculino e Baiano Absoluto Masculino de comprimento.

A conquista coloca o pescador no Hall da Fama da instituição, responsável por avaliar e reconhecer marcas da pesca esportiva. A medida corresponde ao comprimento do animal, e não ao peso.

Captura exigiu equipamento leve

Fernando utilizou a técnica conhecida como light jigging, modalidade de pesca com iscas artificiais que são trabalhadas na coluna d'água para atrair os peixes.

O equipamento incluía um jig de 50 g, linha multifilamento de 0,24 mm e leader de 0,42 mm, utilizado na ligação entre a linha principal e a isca.

Apesar do equipamento leve, o pescador conseguiu capturar um exemplar de 1,12 m de comprimento.

O xaréu-branco (Caranx hippos) é uma espécie marinha conhecida pela força durante a captura. Encontrado em águas costeiras, o peixe é valorizado na pesca esportiva pela resistência que oferece ao pescador.

Marca recebeu homologação da BGFA

Para reconhecer recordes de comprimento, a BGFA exige registros que permitam conferir as medidas e as condições da captura.

O procedimento inclui o uso de uma régua aceita pela instituição, além de fotografias e vídeos submetidos à análise de uma comissão julgadora. A entidade também estabelece o pesque e solte como regra para seus registros.

Com a aprovação, Fernando conquistou simultaneamente os títulos brasileiro e baiano na categoria Absoluto Masculino.

O material divulgado sobre a conquista não informa a data exata da pescaria nem o peso do animal.