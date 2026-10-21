Imagem: Reprodução/ Divulgação Rodrigues concentra sob uma única diretoria a gestão operacional das 13 concessionárias de rodovias da empresa

A Motiva anunciou Keller Rodrigues como novo diretor de Operações da plataforma de Rodovias. Com 27 anos de experiência no setor de concessões rodoviárias, o executivo assume o cargo após liderar a implantação e a estruturação operacional da Motiva Paraná, responsável pela administração de 569 quilômetros de rodovias no estado.

Na nova função, Rodrigues responderá diretamente a Eduardo Camargo, presidente da plataforma Rodovias, e ficará responsável pela gestão integrada das 13 concessionárias da companhia. Juntas, elas administram 5.044 quilômetros de rodovias em sete estados brasileiros.

Segundo a empresa, o trabalho terá como foco a segurança viária, a eficiência operacional e a melhoria dos serviços oferecidos aos usuários.

“Assumir a diretoria de Operações da plataforma Rodovias representa a continuidade de uma trajetória construída dentro da Companhia, ao lado de equipes comprometidas com a excelência e a segurança”, afirma Rodrigues. O executivo também cita a inovação e a experiência dos clientes entre as prioridades de sua gestão.

Executivo acumula experiência em concessões rodoviárias

Foto: Reprodução/ Divulgação Keller Rodrigues, novo diretor de Operações da plataforma de Rodovias





Engenheiro civil formado pela Universidade Paulista (Unip) e pós-graduado em Gestão de Negócios pela Universidade de São Paulo (USP), Rodrigues iniciou a carreira na ViaOeste e construiu uma trajetória de quase três décadas no setor rodoviário.

Ao longo desse período, passou por operações como Rodoanel e Motiva Pantanal, onde ocupou a gerência de Interação com o Cliente. Mais tarde, assumiu a gerência de Operações da Motiva AutoBAn.

Na companhia, também participou de projetos voltados à estruturação e à integração das operações rodoviárias. Entre eles está a implantação do Centro de Controle Operacional Integrado (CCOI), em Jundiaí, no interior de São Paulo.

O executivo ainda esteve envolvido na estruturação operacional das concessionárias Motiva Sorocabana e Motiva Paraná, experiência que antecedeu sua chegada à diretoria da plataforma.





Motiva prevê investimentos de R$ 65 bilhões

A mudança na liderança ocorre em meio aos planos de investimento da companhia em infraestrutura de mobilidade. A Motiva prevê aplicar mais de R$ 65 bilhões em rodovias e trilhos nos próximos dez anos, segundo informações divulgadas pela empresa.

A companhia atua nos segmentos de rodovias, trilhos e aeroportos. Na plataforma rodoviária, a gestão reúne concessões distribuídas por sete estados, com operações que envolvem manutenção, segurança viária e atendimento aos usuários.

A nomeação de Rodrigues concentra sob uma única diretoria a gestão operacional das 13 concessionárias de rodovias da empresa.