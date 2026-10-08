Divulgação Prêmio Nobel

A poeta canadense Anne Carson, de 76 anos, venceu nesta quinta-feira (8) o Prêmio Nobel de Literatura de 2026. Segundo a Academia Sueca, a autora foi escolhida "por sua obra ousada e inventiva que, em diálogo lúdico com a tradição clássica, criou novas formas para a literatura contemporânea".

Professora de grego antigo, tradutora e ensaísta, Carson há anos figurava entre os favoritos ao prêmio. Sua produção atravessa as fronteiras entre poesia, ficção, crítica literária e tradução, frequentemente recorrendo à mitologia grega para investigar temas como o amor, o desejo e o luto.

O anúncio foi feito por Ingrid Carlberg, escritora, jornalista e secretária permanente da Academia Sueca desde junho de 2026. Carlberg afirmou ter conversado por telefone com Carson pouco antes da cerimônia. "Ela ficou muito surpresa. No momento, está em uma ilha, onde está ouvindo o vento. Foi pega de surpresa, mas ficou muito feliz. Pude perceber isso pela voz dela", relatou.

Quem é Anne Carson

Nascida em Toronto, em 1950, Carson costuma apresentar uma biografia deliberadamente sucinta: nasceu no Canadá e ganha a vida dando aulas de grego antigo. A simplicidade da descrição contrasta com uma trajetória que inclui alguns dos principais reconhecimentos literários internacionais, entre eles o prêmio MacArthur, recebido em 2000, o T. S. Eliot Prize, em 2001, e o Princesa das Astúrias de Letras, em 2020.

A aproximação com a cultura clássica começou ainda na adolescência, quando uma professora de latim a apresentou à língua grega. Segundo relatou posteriormente, a descoberta de uma edição bilíngue dos poemas de Safo foi decisiva. Carson ficou fascinada não apenas pelos versos, mas pela aparência visual do texto grego, que ainda não conseguia compreender.

A descoberta transformou sua vida. Formada em estudos clássicos, Carson se tornou especialista na poesia da Antiguidade, particularmente na obra de Safo, a poeta grega que viveu na ilha de Lesbos por volta do século 6 a.C. Em vez de restringir essa erudição ao universo acadêmico, no entanto, fez dela matéria-prima para uma produção literária que frequentemente desafia qualquer classificação.

Em Autobiografia do vermelho, publicado originalmente em 1998, Carson reinventa o mito de Gerião, figura mitológica de três corpos derrotada por Héracles em um dos seus doze trabalhos. Na versão da poeta, Gerião é um adolescente de asas vermelhas que se apaixona por Héracles. O encontro entre os dois dá origem a uma história de formação, desejo homossexual e sofrimento amoroso, contada em uma combinação de versos, ensaio e narrativa ficcional.

O livro se tornou uma das obras mais conhecidas da autora e exemplifica sua maneira de trabalhar: apropriar-se de textos antigos não para reproduzi-los fielmente, mas para descobrir novas possibilidades de expressão literária.

O amor, aliás, atravessa toda a sua produção. Em Eros, o doce-amargo, publicado originalmente em 1986, Carson examina o desejo a partir da poesia grega, especialmente de Safo. Seu argumento explora a relação entre o amor e a ausência: desejar alguém significa, em alguma medida, reconhecer a distância entre aquilo que se quer e aquilo que se possui.

A investigação ganha outros contornos em A beleza do marido, de 2001, obra que a tornou a primeira mulher a receber o T. S. Eliot Prize. Composta por 29 tangos, a narrativa acompanha a deterioração de um casamento e combina reflexões sobre o belo, cenas de infidelidade e referências à história da literatura.

A escritora também transformou a experiência pessoal do luto em experimentação formal. Em Nox, lançado em 2010, reuniu fotografias, documentos, fragmentos de cartas e traduções em uma obra dedicada à memória de seu irmão, morto após anos de afastamento. Apresentado como um objeto que se desdobra em páginas sanfonadas, o livro desafia até mesmo a forma física convencional da publicação literária.

Da Grécia antiga às livrarias brasileiras

No Brasil, a obra de Carson começou a circular em livro em 2017, com O método Albertine, publicado pelas Edições Jabuticaba, com tradução de Vilma Arêas e Fernando Guimarães. Desde então, outras sete obras chegaram ao país por diferentes editoras, incluindo a Editora 34, a Relicário e a Bazar do Tempo.

Um dos responsáveis por apresentar sua poesia aos leitores brasileiros foi o tradutor Ismar Tirelli Neto, que verteu Autobiografia do vermelho, lançado pela Editora 34 em 2021. A tradução brasileira conserva a estrutura híbrida do original, que transita entre romance em versos, recriação mitológica e comentário crítico.

Outros trabalhos exigiram diferentes estratégias de tradução. Falas curtas, publicado em edição bilíngue pela Relicário em 2022, foi traduzido por Laura Erber e Sergio Flaksman. Já Sobre aquilo em que eu mais penso, lançado pela Editora 34 em 2023, reúne onze ensaios organizados por Sofia Nestrovski e Danilo Hora, com tradução de Nestrovski.

A tradução, contudo, não é apenas o meio pelo qual a obra de Carson chega a leitores de outros idiomas. É uma parte fundamental de sua própria escrita. A canadense traduziu tragédias de Eurípides e Sófocles, além de reunir os fragmentos de Safo no livro If Not, Winter, publicado em 2002.

Em muitas dessas obras, Carson rejeita a ideia de que traduzir seja simplesmente encontrar equivalências entre palavras. Sua interpretação dos clássicos inclui experimentações com a linguagem, lacunas e formas narrativas que aproximam a Antiguidade do presente.

Essa abordagem ajudou a consolidar seu reconhecimento internacional. Em 2020, ao conceder-lhe o prêmio Princesa das Astúrias, o júri destacou a originalidade de uma obra que aproxima a cultura greco-latina das formas de expressão contemporâneas.

De inéditos a autores já conhecidos

O Nobel de Literatura nem sempre premia escritores cujas obras já estão ao alcance dos leitores brasileiros. Nos últimos anos, a premiação revelou um contraste marcante: enquanto alguns vencedores já tinham vários livros traduzidos e uma presença estabelecida no mercado editorial do país, outros eram praticamente inéditos por aqui, apesar de décadas de reconhecimento internacional.

O exemplo mais extremo é o do tanzaniano Abdulrazak Gurnah, que não tinha nenhum livro publicado no Brasil quando recebeu o Nobel, em 2021. Foi somente depois da premiação que a Companhia das Letras começou a lançar sua obra no país. O húngaro László Krasznahorkai, vencedor de 2025, estava em situação semelhante: embora tivesse uma carreira de mais de quatro décadas, contava com apenas um romance traduzido para o português brasileiro, Sátántangó, publicado em 2022.

Na outra ponta estão autoras como a sul-coreana Han Kang, vencedora de 2024, que já tinha quatro livros publicados no Brasil antes da premiação, entre eles A vegetariana, Atos humanos e Lições de grego. A francesa Annie Ernaux, laureada em 2022, também chegava ao Nobel com uma trajetória editorial brasileira mais longa, incluindo traduções publicadas ainda nos anos 1990 e relançamentos recentes pela Fósforo.

A diferença é significativa: para alguns escritores, o Nobel funciona como porta de entrada para o mercado brasileiro; para outros, como um impulso de visibilidade e vendas para obras que já circulavam no país. Mesmo no segundo grupo, porém, a existência de traduções não garante acesso fácil aos livros, que podem estar esgotados ou restritos a pequenas tiragens. Assim, a consagração internacional nem sempre corresponde à presença efetiva desses autores nas estantes brasileiras.

Para começar a ler Carson

Oito livros de Anne Carson já foram publicados no Brasil: O método Albertine (Edições Jabuticaba, 2017), com tradução de Vilma Arêas e Fernando Guimarães; Autobiografia do vermelho (Editora 34, 2021), traduzido por Ismar Tirelli Neto; Eros, o doce-amargo (Bazar do Tempo, 2022), por Julia Raiz; Falas curtas (Relicário, 2022), por Laura Erber e Sergio Flaksman; Sobre aquilo em que eu mais penso (Editora 34, 2023), por Sofia Nestrovski; A beleza do marido (Bazar do Tempo, 2024), por Julia Raiz e Emanuela Siqueira; Vidro, ironia e deus (Relicário, 2026), por Adriana Lisboa; e Antigonick (Bazar do Tempo, 2026), por Julia Raiz.

Os dois lançamentos mais recentes chegaram ao mercado brasileiro ainda em 2026, antes da premiação. Publicado em agosto, Antigonick apresenta uma tradução experimental da tragédia Antígona, de Sófocles, na qual Carson incorpora um personagem inexistente na obra original, chamado Nick.

Apesar da presença crescente da escritora no país, parte importante de sua produção permanece inédita em português brasileiro. É o caso de Nox (2010), obra experimental sobre a morte do irmão da autora, construída com fotografias, cartas e documentos em páginas sanfonadas. Também não ganhou edição brasileira Red Doc> (2013), continuação de Autobiografia do vermelho, um de seus livros mais conhecidos. Outro título é Wrong Norma (2024), coletânea que reúne textos entre a prosa, a poesia e o ensaio. Não há confirmação pública de lançamentos brasileiros previstos para essas obras.