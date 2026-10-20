Luís Granado Brasil deve ter chuva, mas frio perde força; veja previsão

A Zona de Convergência do Atlântico Sul (ZCAS) segue favorecendo a ocorrência de chuvas em áreas do Norte, Centro-Oeste e do Nordeste.

De acordo com o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), o sistema deve manter as instabilidades concentradas no Amazonas, Acre, Roraima, Rondônia, parte do Pará, áreas do Mato Grosso, Tocantins, parte do Maranhão, do Piauí e áreas ao oeste e sul da Bahia.

A ZCAS é caracterizada pela formação de uma extensa faixa de nebulosidade e precipitação que se estende da Amazônia em direção ao Brasil Central e ao Sudeste, podendo alcançar áreas do Nordeste.

A condição está associada ao transporte e à convergência de umidade, combinados à organização da circulação atmosférica em diferentes níveis da troposfera. Para ser caracterizado como ZCAS, o sistema precisa manter uma faixa de precipitação por pelo menos três dias consecutivos.

Por outro lado, na Região Sul, o dia segue sendo de tempo firme e temperaturas baixas, podendo ter registro de geadas em alguns pontos. Esse cenário deve mudar a partir da próxima quarta-feira (21).

Veja a previsão por região para esta terça-feira (20).

Sul

Segundo o Inmet, a presença de uma área de alta pressão sobre a região mantém o tempo firme, com ventos fracos durante a madrugada, favorecendo o declínio acentuado das temperaturas em algumas localidades.

Sendo assim, o Sul segue com tempo ensolarado e temperaturas baixas. A previsão ainda indica a possibilidade de geada para áreas do Rio Grande do Sul e nas serras de Santa Catarina.

Durante o dia, a nebulosidade varia entre poucas nuvens e muitas nuvens na região, mas não há previsão de chuva.

Sudeste

Nesta terça-feira (20), a previsão indica chuvas com trovoadas para a área da divisa de Minas Gerais com a Bahia e no norte do Espírito Santo. Nesses pontos, o Inmet informou que ainda há aviso amarelo de perigo potencial vigente para chuvas intensas.

Nas demais áreas da região, o tempo segue firme ao longo do dia, com temperaturas mais amenas. Em São Paulo, por exemplo, o dia começa com sol e frio, com temperatura mínima de 13 °C e máxima chegando a 22 °C.

Centro-Oeste

Na região Centro-Oeste, as instabilidades seguem atuando, principalmente nas áreas mais ao norte. Sendo assim, a previsão indica pancadas de chuva e trovoadas para parte do Mato Grosso e de Goiás.

Segundo o Inmet, nessas áreas, está vigente um aviso amarelo de perigo potencial para tempestades. Também podem ocorrer chuvas isoladas no Distrito Federal.

Por outro lado, em uma outra área de Goiás e no Mato Grosso do Sul, o dia deve ser de predomínio de sol e poucas nuvens, sem previsão de chuva.

Norte

Ainda de acordo com o Inmet, na Região Norte, o tempo também fica instável nesta terça-feira (20). A previsão indica pancadas de chuva e trovoadas no Acre, Rondônia, no Amazonas, grande parte de Roraima, no centro e sul do Pará e no Tocantins.

Nessas áreas também está vigente um aviso amarelo de perigo potencial para chuvas intensas.

Nordeste

Nesta terça-feira (20), o tempo fica instável em parte do Nordeste. A previsão indica pancadas de chuva e trovoadas no centro-sul do Maranhão, no sudoeste do Piauí e em grande parte da Bahia.

Inclusive, mais ao sul da Bahia, incluindo a região de Porto Seguro, está vigente um aviso laranja de perigo para grandes acumulados de chuva.

O alerta indica chuva entre 30 a 60 mm/h ou 50 a 100 mm/dia, risco de alagamentos, deslizamentos de encostas e transbordamentos de rios. Ao menos 38 cidades estão sob o aviso.

Também está vigente um aviso amarelo de perigo potencial para chuvas intensas no centro e sul do Maranhão, no centro e sul do Piauí, no sudoeste de Pernambuco e em grande parte da Bahia.

A previsão ainda indica a possibilidade de chuvas isoladas no noroeste do Maranhão, no centro do Piauí, no sudoeste e sul do Ceará e no oeste de Pernambuco, de Alagoas e de Sergipe.

Por outro lado, em parte da Paraíba e do Pernambuco, o tempo fica ensolarado, sem previsão de chuva.



