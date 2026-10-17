Reprodução Renan Santos (Missão), Ronaldo Caiado (PSD) e Augusto Cury (Avante)

Os votos dos eleitores que escolheram Augusto Cury (Avante), Renan Santos (Missão) e Ronaldo Caiado (PSD) no primeiro turno das eleições presidenciais se tornaram um dos focos da disputa entre Luiz Inácio Lula da Silva (PT) e Flávio Bolsonaro (PL). Juntos, os três candidatos derrotados receberam mais de 8,7 milhões de votos em 4 de outubro, o equivalente a 7,31% dos votos válidos.

Como a diferença entre os dois candidatos que avançaram para o segundo turno foi de aproximadamente 2,2 milhões de votos, a preferência desse eleitorado pode ter peso na definição do resultado. Levantamentos divulgados nesta semana por Quaest, Datafolha, Palver e PoderData, no entanto, apresentam diferenças sobre o destino desses votos.

Os dados indicam que os eleitores de Cury estão divididos entre Lula e Flávio Bolsonaro, enquanto os de Caiado demonstram maior inclinação ao candidato do PL. Já entre os que votaram em Renan Santos, há divergências entre os levantamentos, com parte desse grupo indicando que pretende votar em branco ou nulo ou se abster.

Além disso, enquanto Cury e Caiado declararam apoio a Flávio Bolsonaro, Renan optou pela neutralidade, deixando o presidente Lula sem o endosso oficial de nenhum dos nomes eliminados na primeira etapa.





O que diz a Quaest?



A pesquisa Quaest, divulgada em 14 de outubro, aponta uma divisão entre os eleitores de Augusto Cury. Segundo o levantamento, 34% pretendem votar em Lula no segundo turno, enquanto 30% declaram preferência por Flávio Bolsonaro.

Outros 30% dos entrevistados que votaram no escritor afirmam que pretendem votar em branco ou nulo ou não comparecer às urnas. Já os indecisos representam 6%. Cury terminou o primeiro turno em terceiro lugar, com 3.448.569 votos, o equivalente a 2,89% dos votos válidos.

Entre os eleitores de Renan Santos, a tendência é diferente. De acordo com a Quaest, 40% pretendem votar em Flávio Bolsonaro, ante 14% que declaram intenção de votar em Lula. A parcela que pretende votar em ﻿﻿﻿branco ou nulo ou se abster che﻿﻿﻿ga a 43%, enquanto 3% ainda estão indecisos. Renan ficou em quarto lugar na disputa presidencial, com 2.675.887 votos, ou 2,24% dos votos válidos.

Já entre os eleitores de Ronaldo Caiado, Flávio Bolsonaro aparece à frente. O candidato do PL reúne a preferência de 42% desse grupo, contra 23% que pretendem votar no atual presidente. Caiado terminou a primeira etapa da eleição em quinto lugar, com 2.605.148 votos, correspondentes a 2,18% dos votos válidos.

A pesquisa Quaest entrevistou presencialmente 2.154 eleitores entre 10 e 13 de outubro. O levantamento, encomendado pelo jornal O Globo e pela TV Globo, tem nível de confiança de 95% e está registrado no Tribunal Superior Eleitoral (TSE) sob o número BR-08729/2026.

Datafolha aponta vantagem de Flávio

O Datafolha não apresentou a distribuição das intenções de voto separadamente entre os eleitores de Cury, Renan e Caiado. O instituto reuniu os três grupos para avaliar a preferência dos eleitores que optaram por candidatos derrotados no primeiro turno.

Nesse recorte, 46% afirmam que pretendem votar em Flávio Bolsonaro, enquanto 27% declaram intenção de votar em Lula. Outros 23% pretendem votar em branco ou nulo, e 5% estão indecisos.

O levantamento também indica que a maior parte desse eleitorado já definiu sua escolha: 76% dizem estar totalmente decididos, enquanto 22% ainda admitem a possibilidade de mudar de ideia até a votação.

O Datafolha realizou 2.520 entrevistas presenciais nos dias 13 e 14 de outubro. A pesquisa tem margem de erro de dois pontos percentuais, nível de confiança de 95% e registro no TSE sob o número BR-00466/2026.

Palver mostra cenário diferente

Os dados da Palver, empresa de análise de dados, apresentam uma distribuição distinta das intenções de voto, especialmente entre os eleitores de Augusto Cury.

Segundo o levantamento divulgado em 15 de outubro, 64% dos que votaram no escritor pretendem escolher Lula no segundo turno. Flávio Bolsonaro aparece com 32% das intenções de voto nesse grupo. Outros 2% afirmam que votarão em branco ou nulo ou não comparecerão às urnas, enquanto 2% estão indecisos.

Entre os que escolheram Renan Santos no primeiro turno, a Palver mostra empate: 41% pretendem votar em Lula e outros 41% em Flávio Bolsonaro. Os votos brancos e nulos e as abstenções somam 18%, sem registro de indecisos nesse recorte.

Já entre os eleitores de Caiado, o levantamento aponta vantagem para o candidato do PL. Flávio Bolsonaro aparece com 61% das intenções de voto, contra 35% de Lula. Os votos brancos e nulos e as abstenções representam 2%, enquanto 1% dos entrevistados permanece indeciso.

A pesquisa Palver ouviu 5.000 eleitores por meio de questionário on-line entre 10 e 13 de outubro. A margem de erro é de 2,3 pontos percentuais, com nível de confiança de 95%. O levantamento está registrado no TSE sob o número BR-08028/2026.

PoderData aponta vantagem de Flávio Bolsonaro

A pesquisa PoderData indica que Flávio Bolsonaro concentra a maior intenção de voto entre os eleitores de Augusto Cury, Renan Santos e Ronaldo Caiado. No grupo que escolheu Cury no primeiro turno, 47% afirmam que votarão no candidato do PL, contra 36% que pretendem votar em Lula. Outros 13% declaram intenção de votar em branco ou nulo, enquanto 5% não souberam responder.

Entre os eleitores de Renan Santos, Flávio Bolsonaro também aparece à frente, com 46% das intenções de voto, ante 24% de Lula. Nesse grupo, 24% pretendem votar em branco ou nulo, e 5% não souberam responder.

O cenário se repete entre os eleitores de Ronaldo Caiado. Flávio Bolsonaro reúne 50% das intenções de voto nesse segmento, enquanto Lula registra 30%. Os votos brancos e nulos somam 10%, mesmo percentual dos indecisos.

O PoderData entrevistou 3.000 eleitores por telefone entre 13 e 15 de outubro. A pesquisa tem margem de erro de 1,8 ponto percentual e está registrada no Tribunal Superior Eleitoral (TSE) sob o número BR-04258/2026.