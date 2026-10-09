MARCELO CAMARGO/AGÊNCIA BRASIL Urna eletrônica

Poucos dias após o primeiro turno das eleições presidenciais, institutos de pesquisa começam a divulgar os primeiros levantamentos de intenção de voto para a segunda rodada. Nas principais pesquisas divulgadas até o momento, o senador Flávio Bolsonaro (PL) aparece à frente do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT).

É uma tendência que, por enquanto, se repete nos levantamentos de segundo turno.

Pesquisa Atlas/Bloomberg divulgada nesta sexta-feira (09/10) aponta Flávio com 52,8% dos votos válidos, contra 47,2% de Lula.

Já uma pesquisa Datafolha divulgada na quinta-feira também mostrou Flávio com vantagem numérica, embora em cenário de empate técnico no limite da margem de erro de dois pontos, com 52% dos votos válidos, contra 48% de Lula. Nos dois casos, a contagem de votos válidos exclui os brancos, nulos e indecisos.

Ainda quinta-feira, pesquisa PoderData/Aya também mostrou Flávio à frente, com 53% dos votos válidos, ante 47% de Lula.

No primeiro turno, realizado no domingo (04/10), Flávio já havia ficado à frente com 47,03% dos votos, contra 45,16% de Lula. A dianteira de Flávio foi de 1,87 ponto. Agora, algumas pesquisas sugerem que, por enquanto, a vantagem do senador pode crescer no segundo turno.

Em termos históricos, o cenário é desfavorável para o presidente Lula, que terminou o primeiro turno na segunda colocação.

Desde a redemocratização e a instituição do mecanismo de segundo turno em 1989, nunca ocorreu uma virada em eleições presidenciais. Esse também foi o caso nos dois embates anteriores entre petistas e a extrema direita liderada por Jair Bolsonaro, que evidenciaram a dificuldade para um segundo colocado forçar uma virada.

Em 2022, Lula liderou primeiras pesquisas do segundo turno

A eleição passada, em 2022, que também teve dois turnos, já havia mostrado o líder da contagem do primeiro turno à frente nas pesquisas nos dias posteriores à votação. No caso, no primeiro turno de 2022, o então desafiante Lula conseguiu 48,43% dos votos válidos, contra 43,20% do então presidente Jair Bolsonaro (PL), pai de Flávio e que concorria à reeleição.

No primeiro Datafolha pós-primeiro turno daquele ano, divulgado em 7 de outubro, quatro dias após a votação, Lula apareceu com 53% das intenções de votos válido, ante 47% de Jair Bolsonaro.

Naquele ano, a primeira pesquisa Atlas dessa fase foi divulgada 10 dias após o primeiro turno, mas também mostrou Lula à frente, com 52,4% dos votos válidos, contra 47,6% de Jair Bolsonaro. Já a pesquisa PoderData daquele ano, divulgada três dias após o primeiro turno, também indicou que Lula mantinha vantagem, com 52% dos votos válidos, com Jair Bolsonaro aparecendo atrás com 48%.

Não houve troca de posições até o segundo turno, embora pesquisas indicassem cenário de empate técnico em alguns casos. O Datafolha de 29 de outubro de 2022, véspera de eleição, por exemplo, mostrou Lula com 52% dos votos válidos, contra 48% de Jair Bolsonaro.

Ao final do segundo turno, Lula ganhou o segundo turno por 50,9%, com uma vantagem de 1,8 ponto sobre Jair Bolsonaro, que teve 49,1%

Em 2018, Jair Bolsonaro manteve favoritismo nas primeiras pesquisas pós-primeiro turno

O mesmo cenário de favoritismo imútavel já havia ocorrido em 2018, quando Jair Bolsonaro (então no PSL) enfrentou no segundo turno o petista Fernando Haddad, que havia substituído Lula naquele ano.

No primeiro turno de 2018, realizado em 7 de outubro, Jair Bolsonaro conquistou 46% dos votos válidos, contra 29% de Haddad.

No dia 10 daquele mês, o primeiro Datafolha pós-primeiro turno apontou Jair Bolsonaro novamente à frente, com 58% dos votos válidos, contra 42% de Haddad.

Já uma pesquisa DataPoder360 (nome da PoderData naquela eleição) divulgada em 18 de outubro mostrou um cenário mais difícil para Haddad, com Jair Bolsonaro liderando com 64% dos votos válidos, contra 36% do petista. Não houve pesquisa Atlas no segundo turno de 2018. Já uma pesquisa do antigo Ibope divulgada em 15 de outubro daquele ano também apontou Bolsonaro à frente, com 59% dos votos válidos, contra 41% do rival petista.

Em 27 de outubro de 2018, véspera do segundo turno, o cenário do Datafolha não havia mudado muito. Jair Bolsonaro apareceu com 55%, contra 45% de Haddad.

Ao final da votação, em 28 de outubro, Jair Bolsonaro venceu a eleição com 55,13% dos votos válidos. Derrotado, Haddad recebeu 44,87%.