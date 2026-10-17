Paulo Pinto/Agência Brasil Urnas sendo preparadas

A Justiça Eleitoral alterou o endereço de 4.352 seções eleitorais para o segundo turno das eleições de 2026, marcado para 25 de outubro. O número representa 0,87% das 499.248 seções instaladas no país.

Segundo o Tribunal Superior Eleitoral (TSE), as mudanças ocorreram por motivos como danos provocados por chuvas, reformas não concluídas, problemas de acessibilidade e falta de energia elétrica.

São Paulo concentra o maior número de seções com endereço alterado, com 982, seguido por Minas Gerais (514), Rio de Janeiro (431) e Bahia (312).

As decisões são tomadas pelas zonas eleitorais, que avaliam as condições dos locais de votação. De acordo com o TSE, as transferências não representam redução no número de seções nem prejuízo ao eleitorado.





Como consultar o local de votação

Mesmo quem votou no mesmo endereço no primeiro turno deve conferir se houve mudança antes de sair de casa. A consulta pode ser feita por dois canais oficiais:

Aplicativo e-Título: abra o aplicativo e consulte as informações do seu local de votação. Acesse a página oficial do e-Título.

Autoatendimento Eleitoral: entre no portal do TSE e procure a opção de consulta ao local de votação. Informe os dados solicitados para verificar o endereço atualizado.

Segundo o tribunal, as alterações feitas pelos cartórios eleitorais são refletidas imediatamente nos canais oficiais.

O segundo turno das eleições de 2026 será realizado no domingo, 25 de outubro, das 8h às 17h, pelo horário de Brasília.

Na disputa pela Presidência da República, os candidatos são Luiz Inácio Lula da Silva (PT) e Flávio Bolsonaro (PL). Também haverá segundo turno para governador em seis estados e no Distrito Federal.

Como o eleitorado terá menos cargos para escolher nesta etapa, a expectativa da Justiça Eleitoral é de uma votação mais rápida e de filas menores. Ainda assim, conferir o endereço atualizado com antecedência é uma medida importante para evitar deslocamentos desnecessários e chegar ao local correto no dia da eleição.