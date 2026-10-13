Foto: PH Lopes Rodovia dos Bandeirantes (SP-348)

O Sistema Anhanguera-Bandeirantes registrou 59 acidentes e 38 pessoas feridas durante o feriado prolongado de Nossa Senhora Aparecida. Não houve mortes nas rodovias administradas pela Motiva Autoban durante a operação, realizada entre sexta-feira (9) e segunda-feira (12) de outubro.

Segundo o balanço divulgado pela concessionária, 2.189.699 veículos circularam pelo sistema ao longo dos quatro dias. As equipes também realizaram 2.905 atendimentos para prestar assistência aos motoristas que utilizaram as rodovias durante o período.

Pane foi motivo de quase mil atendimentos

As inspeções de tráfego lideraram os atendimentos realizados durante a operação, com 1.228 registros. Em seguida, apareceram as ocorrências de pane, que somaram 983 atendimentos.

Os serviços de guincho foram acionados 435 vezes. Já o socorro mecânico contabilizou 149 atendimentos, enquanto as equipes de atendimento pré-hospitalar realizaram 110 procedimentos.

Os números fazem parte do balanço operacional divulgado após o encerramento da mobilização especial para o feriado.





Operação acompanhou o movimento nas rodovias

A Operação Nossa Senhora Aparecida ocorreu entre 9 e 12 de outubro, período que reuniu o feriado religioso e o Dia das Crianças. Durante esses dias, a concessionária manteve equipes para atender ocorrências e auxiliar os motoristas.

O balanço reúne os registros de acidentes, feridos e serviços prestados no Sistema Anhanguera-Bandeirantes. A concessionária não detalhou as causas das colisões nem a gravidade dos ferimentos.

Apesar dos acidentes e dos atendimentos realizados, a operação terminou sem mortes nas rodovias administradas pela Motiva AutoBAn.