Reprodução Produtos proibidos

O Ministério da Agricultura, Florestas e Pesca do Japão anunciou na sexta-feira (9) a primeira ação de fiscalização contra uma loja que comercializava produtos de carne importada cuja entrada no país é proibida, em princípio. A intervenção ocorreu após o reforço das regras de fiscalização sanitária estabelecidas pelas autoridades locais.

O estabelecimento autuado é especializado em alimentos asiáticos e fica na cidade de Koga, na província de Ibaraki, cerca de 85 quilômetros de Tóquio. No local, eram vendidos produtos de carne provenientes do Vietnã e da Indonésia. Segundo informações divulgadas pelo ministério, fiscais do Serviço de Quarentena Animal realizaram uma inspeção no estabelecimento no dia 29 de setembro.

Durante a fiscalização, os agentes encontraram carne de frango importada do Vietnã, além de salsichas de carne bovina e de carne de frango oriundas da Indonésia. Ao todo, 25,9 quilos de produtos de carne com importação proibida foram descartados pelas autoridades sanitárias.

O governo do Japão restringe a importação de produtos de carne sem a devida autorização para evitar a introdução de doenças infecciosas que afetam animais de criação. Entre as principais preocupações está a peste suína africana, que ainda não foi detectada em território japonês. Um dos desafios apontados pelas autoridades é a entrada de itens proibidos que conseguem escapar da fiscalização sanitária realizada em aeroportos e demais pontos de chegada ao país.

A atuação foi viabilizada pela revisão da legislação de prevenção de doenças infecciosas em animais de criação, em vigor desde 1º de julho. Com o novo texto, as autoridades passaram a dispor de instrumentos mais rigorosos, que incluem a realização de inspeções presenciais em estabelecimentos comerciais, o descarte sumário de produtos proibidos e a divulgação pública das infrações cometidas.