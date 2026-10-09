Jonathan conserva mecanismos de reparação celular próprios de tartarugas muito mais jovens, diz estudo
Redação DW, Rayanne Azevedo
Jonathan conserva mecanismos de reparação celular próprios de tartarugas muito mais jovens, diz estudo

Ele foi contemporâneo de Charles Darwin (1809–1882), pai da teoria da evolução, e sobreviveu a duas guerras mundiais e grandes pandemias, da gripe espanhola à covid-19.

Jonathan, o animal terrestre mais longevo do mundo, tem 194 anos de idade. Uma análise de sua genética privilegiada revelou o segredo de sua eterna juventude.

Este exemplar de tartaruga-gigante foi levado das Ilhas Seychelles para a ilha de Santa Helena (um território britânico ultramarino situado a 1.860 quilômetros da costa de Angola) em 1882, como um presente para Sir William Grey Wilson, que, pouco depois de recebê-lo, foi nomeado governador da ilha.

A tartaruga já tinha 50 anos quando se instalou nos jardins da residência do governador de Santa Helena, e lá permanece há 144 anos.

Embora pertença a uma espécie muito longeva – a das tartarugas-gigantes-das-Seychelles (Aldabrachelys gigantea hololissa), que podem viver cerca de cem anos –, Jonathan quebrou todos os recordes de longevidade, o que levou uma equipe internacional de cientistas vinculados a centros dos Estados Unidos, Reino Unido, Dinamarca e Alemanha a investigar o motivo.

Análise de uma longevidade extraordinária

Os pesquisadores coletaram material genético de Jonathan por meio de raspagens na bochecha e de um exame de sangue com coleta pela boca, no qual o animal foi atraído com comida de um modo que o levou a abrir bastante suas mandíbulas.

Da mesma forma, os cientistas obtiveram material genético de outras quatro tartarugas-das-Seychelles – jovens e mais velhas – para fins de comparação. Um artigo científico publicado nesta quarta-feira (07/10) na revista científica Science Advances descreve as descobertas resultantes do estudo de seu genoma e metiloma, bem como da comparação com os de outros exemplares de sua espécie.

O sequenciamento de seu genoma revelou que a tartaruga não apenas possui bons genes, como a maioria de sua espécie, mas também não apresenta sinais de deterioração genética. E é aí que reside a chave de sua extraordinária longevidade.

Os cientistas identificaram 287 variantes genéticas únicas que reduzem os efeitos habituais do envelhecimento.

Essas variantes controlam processos fundamentais do organismo que impedem o envelhecimento celular, como o reparo de danos no DNA, a redução da inflamação, a regulação da insulina e a supressão do câncer.

O segredo está no metiloma

Em termos mais técnicos, os cientistas estudaram o metiloma completo de Jonathan, ou seja, o conjunto de "marcas" químicas em seu DNA que regula quais genes são ativados ou desativados nas células ou, dito de outra forma, as instruções precisas que orientam o desenvolvimento e o funcionamento do corpo da tartaruga.

A entropia da metilação do DNA analisa a heterogeneidade ou o "ruído" que pode existir nessas marcas químicas (grupos metil) em uma população de células.

No caso da tartaruga mais longeva do mundo, observou-se que esse "ruído" é mínimo nos genes relacionados à função mitocondrial, ao processamento de RNA e ao reparo do genoma.

Ao que tudo indica, a tartaruga possui o que se chama de "transcrição genética de alta fidelidade", o que lhe confere uma resistência única ao envelhecimento. Os pesquisadores compararam o metiloma de Jonathan com o de tartarugas-gigantes mais jovens da mesma espécie e observaram que os interruptores que controlam os genes de reparo do DNA e do metabolismo de Jonathan são muito semelhantes aos de seus parentes mais jovens.

"Em Jonathan, os reguladores genéticos envolvidos na produção de energia e no reparo do DNA permaneceram incrivelmente estáveis durante quase dois séculos, o que é notável, pois geralmente eles se deterioram com o tempo", aponta um dos autores, Justin Gerlach, pesquisador de ecologia de tartarugas-gigantes na Universidade de Cambridge, no Reino Unido.

"O genoma de Jonathan nos oferece um modelo de resiliência celular. Agora, nosso objetivo é aproveitar esses conhecimentos evolutivos e traduzi-los imediatamente em tratamentos práticos e acessíveis para as pessoas comuns", destaca outro autor, Stephen Clark, diretor da Fundação Kallel, que estuda os processos de envelhecimento.

rc/ra (DW)

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