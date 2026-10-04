Zeca Ribeiro/Câmara dos Deputados Tenente-Coronel Zucco, novo governador do Rio Grande do Sul

Luciano Zucco (PL) foi eleito governador do Rio Grande do Sul no primeiro turno das Eleições 2026, neste domingo (4). O candidato recebeu 58% dos votos válidos, com 97% das urnas apuradas, o equivalente a 3.419.209 votos, e não haverá segundo turno no estado.

Com o resultado, Zucco assumirá o governo do Rio Grande do Sul para o mandato de quatro anos, a partir de 2027.

Em segundo lugar, ficou Juliana Brizola (PDT), com 31,74% dos votos, o equivalemnte a 1.871.070 votos. Na sequência, aparece Gabriel Souza (MDB), com 8,4% e 495.131 votos.

Ao todo, 6.517.807 eleitores compareceram às urnas no Rio Grande do Sul. Do total, foram registrados 5.893.148 votos válidos, 307.349 votos nulos e 315.220 votos brancos.

Quem é Luciano Zucco (PL)?

Natural de Alegrete, na região da Fronteira Oeste do Rio Grande do Sul, Luciano Zucco é tenente-coronel do Exército formado pela Academia Militar das Agulhas Negras. Entre 2010 e 2016, atuou no Gabinete de Segurança Institucional (GSI), na equipe responsável pela segurança presidencial durante o governo de Dilma Rousseff.

Sua trajetória política começou em 2019, quando foi eleito Deputado Estadual. Nas eleições de 2022, foi eleito Deputado Federal.







