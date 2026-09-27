Jacksonville Sheriff's Office Foto usada na farsa não é de "Geoff Gaylord", mas de um homem identificado como Billy Southern

A história de um homem que se entregou a polícia após ter matado seu amigo imaginário, se trata, na verdade, de uma lenda urbana que voltou a circular nas redes sociais.

Geoff Gaylord, de 37 anos, teria ido até a delegacia, em Jacksonville, na Flórida, Estados Unidos, para pedir pena de morte após ter esfaqueado e esquartejado seu amigo "Mr. Happy". O motivo seria de que ele deixava a casa bagunçada e usava drogas.

No entanto, de acordo com as autoridades, não existe nenhum boletim de ocorrência e prisão com esse enredo. O Politifact e outros sites de checagem confirmaram a informação posteriormente, afirmando que o caso foi criado por portais de humor e viralizado como se fosse real.

Apesar desse episódio ser falso, houve um crime real parecido.

Em outubro de 2017, em Pasco County, também na Flórida, Brian Desario, de 30 anos, atirou e matou David Armstrong, de 56 anos, amigo de sua mãe. Segundo as investigações, ele sofria de esquizofrenia e acreditava que a vítima estava dando em cima de sua namorada imaginária.

Assim que a polícia chegou no local, Desario abriu fogo contra os agentes, o que levou uma escola próxima a entrar em "lockdown". O tiroteio terminou com a morte de Desario, encontrado sem vida dentro de sua casa.



