Reprodução/ Redes Sociais Amanda Marcondes, vítima de acidente fatal na BR-277, no Paraná

Um acidente entre um automóvel e um caminhão matou três pessoas na madrugada da última terça-feira (22), na BR-277, no Paraná. Segundo a Polícia Rodoviária Federal (PRF), a colisão aconteceu por volta de 1h25, em meio às chuvas intensas que atingiam a região; a princípio, a condutora do veículo perdeu o controle e colidiu com um caminhão que vinha na outra direção.

Entre as três vítimas fatais presentes no carro de menor porte, estava Amanda Marcondes, de 26 anos, dada como desaparecida pela família na última segunda-feira (21). O carro realizava um trajeto intermediado pelo BlaBlaCar, aplicativo que conecta motoristas com vagas disponíveis a passageiros que percorrem o mesmo caminho entre cidades.

Em comunicado, a Polícia Civil do Estado do Paraná (PCPR) afirmou que investiga o acidente, e aguarda a conclusão dos laudos periciais e o relatório da Polícia Rodoviária Federal.

















Família não sabia do acidente

A publicitária Amanda Marcondes, moradora de Cascavel, que havia embarcado rumo a Curitiba, fez o último contato dela com a família cerca de três horas antes da colisão, o que fez com que os parentes, sem saber do acidente, inicialmente a considerassem como desaparecida.

Diante da falta de notícias, os familiares chegaram a recorrer às redes sociais em busca de ajuda para localizá-la, antes de terem a confirmação de que ela estava entre as vítimas do acidente. A notícia de que Amanda era uma das vítimas só foi enviada à família após o corpo ser encaminhado para a Polícia Científica de Ponta Grossa.

As outras duas pessoas que morreram no sinistro foram identificadas como a professora Daniele Borges, de 41 anos, que conduzia o veículo, e o pedreiro Demétrio Moreno, de 38 anos.

Em comunicado, o BlaBlaCar lamentou o ocorrido e afirmou prestar apoio aos envolvidos:

"A BlaBlaCar lamenta profundamente o trágico acidente de trânsito ocorrido no Paraná. Neste momento de dor, nossos sentimentos estão com as vítimas e seus familiares. Desde que tomamos conhecimento do caso, estamos colaborando com as autoridades responsáveis pelas investigações e em contato com os familiares para oferecer nosso suporte", disse a empresa.

