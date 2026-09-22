Reprodução/TCEGO Davinópolis (GO)

Os 89 municípios goianos com mais eleitores do que habitantes reúnem, juntos, 335.534 pessoas aptas a votar e uma população estimada em 292.814 moradores. O cadastro eleitoral, portanto, supera a população dessas cidades em 42.720 pessoas.

O levantamento foi feito a partir do cruzamento entre os "dados do eleitorado de 2026 do Tribunal Superior Eleitoral" e as "estimativas populacionais do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatístic a (IBGE)", com referência em 1º de julho deste ano.

As 89 cidades representam 36,2% dos 246 municípios de Goiás. Todas possuem menos de 10 mil habitantes. Considerado o conjunto, há aproximadamente 115 eleitores registrados para cada grupo de 100 moradores.

A dimensão da diferença, no entanto, varia entre os municípios. Em 24 cidades, o eleitorado é pelo menos 25% maior que a população. Em outras 18, a distância entre os dois números não chega a 100 pessoas.

Davinópolis lidera diferença proporcional

Davinópolis apresenta a maior diferença proporcional do estado. São 4.156 pessoas aptas a votar para uma população estimada em 1.877 habitantes. Isso significa que o município tem 221 eleitores para cada 100 moradores.

O eleitorado corresponde a 221,4% da população. Em outros termos, Davinópolis possui 2.279 eleitores a mais que habitantes, uma diferença de 121,4%. É o único município goiano onde o cadastro eleitoral supera em mais de duas vezes a população estimada.

Anhanguera aparece na segunda posição. O menor município de Goiás tem 906 moradores e 1.744 eleitores, uma diferença de 838 pessoas. O eleitorado equivale a 192,5% da população.

Pilar de Goiás ocupa o terceiro lugar, com 3.953 eleitores e 2.221 habitantes. Na sequência aparecem Moiporá, Avelinópolis, Cachoeira de Goiás, Água Limpa, Guarinos, Castelândia e Amorinópolis.

Maior excedente está em Ouvidor

Embora Davinópolis lidere proporcionalmente, Ouvidor apresenta a maior diferença em números absolutos. O município possui 10.521 eleitores e uma população estimada em 7.785 habitantes — um excedente de 2.736 pessoas no cadastro eleitoral.

Ouvidor também é o município mais populoso entre os 89 identificados pelo levantamento. Seu eleitorado corresponde a 135,1% da população.

Na outra ponta está Simolândia, onde a diferença é de apenas sete pessoas. O município tem 5.583 eleitores e 5.576 habitantes. Montividiu do Norte aparece em seguida, com 12 eleitores a mais que moradores, seguido por Campinaçu, com diferença de 15.

Onde estão os municípios

Pela atual divisão territorial do IBGE, a Região Geográfica Intermediária de Goiânia concentra 26 dos 89 municípios. Essas cidades somam 111.188 eleitores e 94.824 habitantes, uma diferença agregada de 16.364 pessoas.

Outros 22 municípios estão na região intermediária de Porangatu-Uruaçu. A região de São Luís de Montes Belos-Iporá reúne 17 cidades; Luziânia-Águas Lindas de Goiás, dez; Itumbiara, oito; e Rio Verde, seis.

A classificação atual substituiu as antigas mesorregiões Centro, Sul, Norte, Leste e Noroeste, utilizadas em levantamentos anteriores.

Domicílio eleitoral pode ser diferente da residência

Os dados não significam, isoladamente, que haja irregularidade no cadastro eleitoral. As duas bases contabilizam universos distintos: o IBGE estima a população residente de todas as idades, enquanto o TSE considera as pessoas aptas a votar de acordo com o domicílio eleitoral.

Pela "Resolução nº 23.659/2021 do TSE", o domicílio eleitoral não precisa estar fundamentado exclusivamente na residência. A pessoa pode comprovar vínculos afetivos, familiares, profissionais, comunitários ou de outra natureza com o município escolhido.

A migração de moradores para outras cidades, sem a transferência do título, e a manutenção desses vínculos ajudam a explicar parte do descompasso. As estimativas populacionais e o cadastro eleitoral também possuem metodologias e datas de atualização diferentes.

Comparação com 2022 exige ressalva

Em um recorte anterior, feito com o eleitorado das eleições de 2022 e a estimativa populacional do IBGE de 2021, Goiás tinha 62 municípios com mais eleitores do que habitantes. O número atual é 27 cidades maior.

A diferença representa crescimento de 43,5% na quantidade de municípios nessa situação, mas a comparação não constitui uma série histórica exata, porque as bases anteriores tinham anos de referência distintos.

O eventual impacto do fenômeno sobre a abstenção nas eleições de 2026 ainda não pode ser determinado. O resultado dependerá de quantos eleitores efetivamente comparecerão para votar em outubro.