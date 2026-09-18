Reprodução/Instagram Evelyn Dantas, de 21 anos, foi presa em julho, mas respondia em liberdade provisória

Evelyn Lima Dantas, influenciadora digital de 21 anos, teria sido morta em frente ao pai, na calçada de casa, após ser arrastada até o local. Ela era suspeita por envolvimento na morte de um policial militar.

Na sequência, a sigla “TCP”, de uma facção criminosa do Rio de Janeiro, teria sido pichada na fachada da casa pelos dois homens que cometeram o crime, conforme o New York Post.

Evelyn foi morta a tiros na quarta-feira (16), em Mãe do Rio, no Pará, e foi encontrada na calçada da residência, segundo informações da Polícia Militar. Haviam suspeitas de envolvimento da jovem na morte de Antônio Anildo Alves da Silva, de 56 anos, policial aposentado.

Ele foi morto a tiros por quatro homens encapuzados do lado de fora de um supermercado, em 29 de julho, também em Mãe do Rio (PA)﻿﻿.

Evelyn havia sido presa anteriormente, em julho, mas estava em liberdade provisória desde o dia 09 de setembro, durante as apurações sobre a morte do policial aposentado.

Ainda segundo as informações, existe a hipótese de que tenha sido uma retaliação ou “queima de arquivo”, já que a jovem teria conhecimento de informações sobre o crime contra Antônio.

Até o momento, ninguém foi preso. Por nota, a PM informou que equipes conduzem investigações para identificar e localizar envolvidos.





O que se sabe sobre a morte da jovem

Dois homens invadiram a residência de Evelyn durante a madrugada, por volta das 3h30, e renderam os moradores. Os criminosos conseguiram arrastar a jovem para a parte da frente da casa e atiraram contra ela. Na sequência, deixaram o local.