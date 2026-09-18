Reprodução/X/@RoyalFamily Rei Charles III

Um novo escândalo envolvendo a família real britânica foi relevado pela imprensa durante esta semana. A revelação aconteceu poucas horas antes do início de uma reunião sobre tecnologia na Dumfries House, que fica no sudoeste da Escócia.

A história envolve a morte da princesa Diana, que faleceu em 1997. De acordo com as revelações, Charles Spencer, irmão da princesa, afirmou que, dias após a morte da princesa, o então príncipe Charles, ex-marido de Diana e atual rei do Reino Unido, afirmou que logo iriam esquecê-la.

A fala foi retirada de um trecho do livro de memórias "Swan Song: Diana, My Sister"(Canto do Cisne: Diana, Minha Irmã) do próprio Charles Spencer, que vai ainda ser lançado. Ela foi divulgada pelo jornal Daily Mail.

Ainda no livro, o irmão de Diana afirmou que o Rei Charles iniciou uma “onda de raiva” durante uma conversa em que Spencer argumentou que Diana não gostaria que William e Harry, filhos dela, participassem do cortejo fúnebre.

Além disso, em outro trecho divulgado pelo Daily Mail, conta que Charles Spencer afirma que o monarca parecia eufórico, "como um ganhador de loteria", durante uma conversa entre os dois na noite da morte da princesa Diana.

As memórias do livro de Spencer relembram um período delicado para a família real.

Em resposta divulgada pela imprensa britânica, o Palácio de Buckingham questionou o julgamento pessoal de Spencer, porém, o Palácio afirma não comentar livros.

"Embora, por princípio, não comentemos livros, Sua Majestade está ciente de que a dor do luto fraternal pode nublar a razão, afetar o julgamento e influenciar a memória de maneiras que outros não reconhecem, mesmo muitos anos após uma perda tão grande."

Relacionamento Infeliz

Em outros trechos do livro, Charles Spencer também detalha a própria percepção sobre o relacionamento infeliz de Diana com Charles.

O irmão alega, inclusive, que ela encontrou uma pulseira que Charles havia comprado para Camilla, atual esposa do Rei Charles, e tentou romper o noivado.

Além disso, ele afirma que o monarca fazia comentários considerados, segundo Spencer, devastadores sobre um transtorno alimentar que a princesa Diana sofria.

O lançamento do livro "Swan Song: Diana, My Sister"(Canto do Cisne: Diana, Minha Irmã) está marcado para o dia 22 de setembro, próxima terça-feira.

AP Príncipe Charles beija sua noiva, a Princesa Diana, na sacada do Palácio de Buckingham, em Londres, após seu casamento em 29/07/1981







