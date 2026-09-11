Carlos Moura/Agência Senado Senador Flávio Bolsonaro (PL)

Documentos que tiveram o sigilo retirado pelo ministro André Mendonça, do Supremo Tribunal Federal (STF), revelaram que o senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ) é formalmente investigado pela Polícia Federal (PF) desde 22 de julho por suspeitas de lavagem de dinheiro, evasão de divisas e corrupção relacionadas ao financiamento de Dark Horse, filme sobre a trajetória do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL). A investigação foi aberta por determinação de Mendonça após pedido da PF e manifestação favorável da Procuradoria-Geral da República (PGR).

A existência da investigação contra o senador veio a público após Mendonça retirar, na quinta-feira (10), o sigilo de parte dos procedimentos relacionados ao caso Banco Master que tramitam sob sua relatoria no Supremo. A medida foi adotada após solicitação do presidente da Corte, Edson Fachin.

O pedido que deu origem à investigação de Flávio aparece em um dos procedimentos que se tornaram públicos. O inquérito específico sobre Dark Horse, no entanto, permanece sob sigilo porque ainda está em fase preparatória para a realização de eventuais diligências.

Além de Flávio Bolsonaro, a investigação alcança o ex-deputado Eduardo Bolsonaro e o deputado federal Mario Frias (PL-SP). A PF busca esclarecer a origem, a movimentação e a destinação de recursos relacionados ao financiamento do filme.

PF pediu abertura de inquérito



A investigação foi aberta depois que a Polícia Federal pediu autorização ao Supremo para aprofundar a apuração sobre recursos repassados pelo ex-banqueiro Daniel Vorcaro, então controlador do Banco Master, para o financiamento de Dark Horse.

Antes de decidir, Mendonça solicitou manifestação da PGR. O procurador-geral da República, Paulo Gonet, considerou que havia elementos suficientes para a abertura formal de um inquérito. O ministro autorizou a investigação em 22 de julho.

A PF foi autorizada a investigar possíveis crimes de lavagem de dinheiro, evasão de divisas e corrupção. A abertura do inquérito não significa que os crimes tenham sido comprovados nem representa uma conclusão sobre a responsabilidade dos investigados.

Flávio negociou recursos com Vorcaro



Um dos pontos analisados pela Polícia Federal é a participação de Flávio Bolsonaro nas negociações com Daniel Vorcaro para obtenção de recursos destinados ao filme.

De acordo com os documentos da investigação que se tornaram conhecidos, a PF considera que o senador não aparece apenas em referências feitas por terceiros. Os investigadores identificaram contatos e cobranças feitas diretamente por Flávio a Vorcaro relacionadas à liberação de dinheiro para o projeto.

Um contrato encontrado no celular do ex-banqueiro previa financiamento de US$ 24 milhões, dividido em 14 parcelas, para a produção.

Parte das operações financeiras sob investigação envolve a Entre Investimentos e Participações e o Havengate Development Fund, fundo sediado nos Estados Unidos.

A PF procura determinar a origem e a destinação final do dinheiro e se as operações realizadas para transferir os recursos ao exterior ocorreram dentro da legalidade.

Recursos enviados aos Estados Unidos



A movimentação internacional do dinheiro é uma das linhas da investigação sobre eventual evasão de divisas e lavagem de dinheiro.

O empresário Antônio Carlos Freixo Júnior, conhecido como Mineiro, é apontado nas investigações como responsável por remessas destinadas ao Havengate Development Fund. Mendonça homologou nesta semana o acordo de colaboração premiada firmado por Freixo no âmbito das investigações relacionadas ao Banco Master.

O fundo, sediado nos Estados Unidos, havia sido criado originalmente para financiar um empreendimento imobiliário no Texas.

A Polícia Federal também investiga se parte dos recursos enviados ao exterior pode ter sido utilizada para custear despesas de Eduardo Bolsonaro nos Estados Unidos. O ex-deputado nega essa hipótese.

As declarações apresentadas em colaboração premiada precisam ser corroboradas por outros elementos de prova e, isoladamente, não comprovam a prática de crimes.

Investigação apura possível corrupção



A autorização concedida por Mendonça também permite à Polícia Federal investigar a possível prática de corrupção.

Essa frente busca esclarecer as circunstâncias das negociações envolvendo Flávio Bolsonaro e Vorcaro e verificar se houve alguma contrapartida relacionada aos recursos disponibilizados para o projeto.

Até o momento, não há conclusão de que Flávio tenha recebido dinheiro em troca de atuação política ou institucional em benefício de Vorcaro ou do Banco Master. A existência do inquérito significa que a hipótese está sob investigação.

Flávio nega irregularidades



Flávio Bolsonaro já admitiu ter procurado Daniel Vorcaro em busca de recursos para financiar Dark Horse, mas nega irregularidades.

O senador afirma que o dinheiro destinado à produção teve origem privada e sustenta que não houve qualquer contrapartida nas negociações. Na quinta-feira, ao comentar o caso, Flávio voltou a afirmar que o financiamento do filme foi realizado com investimento privado.

A investigação relatada por André Mendonça é diferente daquela que resultou na Operação Make Up, deflagrada pela Polícia Federal na quinta-feira (10) e autorizada pelo ministro Flávio Dino.

A frente sob responsabilidade de Mendonça está relacionada aos recursos de Daniel Vorcaro e às investigações do caso Banco Master. Já o processo relatado por Dino apura suspeitas de irregularidades envolvendo emendas parlamentares e entidades relacionadas à produção de Dark Horse.

Flávio Bolsonaro não foi alvo dos mandados de busca e apreensão cumpridos na Operação Make Up.