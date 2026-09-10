Reprodução Caminhão-tanque carregado de etanol pega fogo na Rodovia Anhanguera, em Sumaré (SP)

Um caminhão-tanque carregado de etanol pegou fogo na manhã desta quinta-feira (10), na Rodovia Anhanguera (SP-330), em Sumaré, no interior de São Paulo. O incêndio ocorreu no km 106, na pista sentido capital, e provocou interdições e congestionamento no trecho.

O fogo atingiu o chamado cavalo, parte do veículo responsável por tracionar o tanque. O equipamento foi desengatado e, segundo as informações divulgadas até o momento, ninguém ficou ferido.

Combate às chamas

Equipes da Motiva Autoban, concessionária responsável pelo trecho, e do Corpo de Bombeiros foram mobilizadas para atender a ocorrência e controlar o incêndio.

Por causa do risco provocado pelo veículo que transportava etanol, todas as faixas de rolamento e o acostamento chegaram a ser interditados. A interdição foi registrada às 9h17, segundo a Agência Reguladora de Serviços Públicos Delegados de Transporte do Estado de São Paulo (Artesp).

Após o controle da situação, a concessionária conseguiu liberar a faixa 1, localizada à esquerda, por volta das 9h30.

Trânsito fica complicado

O bloqueio parcial provocou reflexos no trânsito da Anhanguera. O trecho chegou a registrar pelo menos 5 quilômetros de congestionamento no sentido capital.

Motoristas que passam pela região devem redobrar a atenção e respeitar a sinalização e as orientações das equipes que atuam no local.

Até a última atualização, não havia informação sobre feridos ou sobre a causa do incêndio.