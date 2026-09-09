Reprodução Mulher morre em grave acidente no Rodoanel

Uma mulher morreu e outras pessoas ficaram feridas após um grave acidente envolvendo dois carros e um caminhão na manhã desta quarta-feira (09), no Rodoanel Mário Covas, em Poá, na Região Metropolitana de São Paulo.

A batida aconteceu por volta das 5h50, na altura do km 116, na pista externa da rodovia. O acidente mobilizou equipes de resgate, atendimento médico e operação de tráfego da concessionária responsável pelo trecho.

Segundo informações da SPMar, quatro pessoas foram envolvidas na ocorrência. Uma delas morreu no local. Inicialmente, a concessionária informou que duas vítimas tiveram ferimentos moderados e uma sofreu lesões leves.

As circunstâncias que provocaram a colisão ainda deverão ser esclarecidas.

Vítimas foram socorridas

Durante o atendimento, equipes de emergência trabalharam no resgate das vítimas. Duas pessoas precisaram de atendimento hospitalar e foram encaminhadas para unidades de saúde da região.

Uma das vítimas foi levada ao Hospital Universitário de São Bernardo do Campo e outra ao Hospital Universitário de Arujá.

Informações divulgadas pelo Corpo de Bombeiros também apontaram que duas pessoas ficaram presas às ferragens após a colisão. Quatro viaturas da corporação foram mobilizadas para a ocorrência.

A identidade da mulher que morreu não havia sido divulgada até a publicação desta reportagem.

Faixas foram interditadas

O acidente também provocou reflexos no trânsito durante o início da manhã, período de grande movimento nas rodovias que cortam a Região Metropolitana de São Paulo.

As faixas 2 e 3 da pista externa precisaram ser interditadas para o trabalho das equipes de socorro e a retirada dos veículos envolvidos na batida.

O congestionamento chegou a aproximadamente 6 quilômetros, com retenções a partir do km 110, segundo as informações iniciais da concessionária. Atualizações posteriores indicaram que as pistas foram liberadas ao longo da manhã, mas o trânsito ainda apresentou reflexos no trecho.

Acidente ocorreu em trecho movimentado

O km 116 fica no Trecho Leste do Rodoanel Mário Covas, nas proximidades das ligações com Suzano e outras rodovias importantes da região.

O trecho é administrado pela SPMar e recebe diariamente um grande fluxo de veículos, incluindo carros e caminhões. Apenas durante o feriado prolongado da Independência, encerrado nesta semana, mais de 578 mil veículos circularam pelos trechos Sul e Leste do Rodoanel administrados pela concessionária.

As autoridades e equipes responsáveis pelo atendimento devem investigar a dinâmica da colisão e as circunstâncias que levaram ao acidente.