Jean-Philip Struck Ulrich Siegmund, o candidato da AfD ao governo da Saxônia-Anhaltm durante a campanha eleitoral

A votação esmagadora de 44% obtida pelo partido Alternativa para a Alemanha (AfD) neste domingo (06/09) na eleição da Saxônia-Anhalt refletiu um crescimento de preferência da legenda em todos os grupos de eleitores do estado: jovens, idosos, homens e mulheres, trabalhadores braçais e autônomos, pessoas de baixa escolaridade e com diploma.

Em todos os grupos pesquisados a AfD cresceu de maneira expressiva em relação ao último pleito estadual, realizado em 2021, quando a legenda obteve 20,8% dos votos totais na Saxônia-Anhalt.

Neste domingo, o domínio do partido de ultradireita sobre outras legendas no estado do leste alemão foi particularmente acentuado entre homens, pessoas entre 35 e 59 anos, trabalhadores braçais e pessoas que apontaram enfrentar uma situação ruim. Nesses grupos, o percentual de votos obtidos pela AfD foi igual ou superior a 50%, superior à votação geral obtida pelo partido, segundo o instituto Infratest Dimap.

Já o partido conservador União Democrata Cristã (CDU), principal rival da AfD na direita e que comanda o governo da Saxônia-Anhalt desde 2002, sofreu uma hemorragia em todos os grupos de eleitores, especialmente entre os mais jovens, permanecendo em pé de igualdade com a ultradireita apenas na disputa pelo eleitorado com 70 anos ou mais. Além do grupo mais velho, o domínio da AfD foi menor entre eleitores com educação superior.

Homens tendem a votar mais na AfD, mas partido tem salto entre mulheres

De acordo com a pesquisa, 50% dos homens que compareceram às urnas votaram na AfD – um salto de 24 pontos em relação ao pleito de 2021.

O percentual neste domingo foi mais baixo entre mulheres: 40%. Ainda assim, a AfD ganhou terreno entre o eleitorado feminino. Em 2021, a legenda havia levado apenas 16% do voto feminino.

À época, 41% das mulheres haviam preferido votar para a União Democrata Cristã (CDU). Desta vez, apenas 19% das mulheres votaram nos conservadores.

AfD tem vantagem no voto jovem; CDU definha entre o grupo

A AfD ficou bem à frente de legendas rivais na disputa pelo voto jovem, os eleitores entre 18 a 24 anos da Saxônia-Anhalt. Nesse grupo, segundo a pesquisa Infratest Dimap, 42% votaram na legenda de ultradireita. Em 2021, apenas 17% desse grupo havia votado na AfD.

O segundo colocado na faixa foi o partido A Esquerda, que obteve 16%.

Já o naufrágio da CDU nas urnas foi especialmente evidente nesse grupo: apenas 5% dos eleitores entre 18 e 24 anos votaram na legenda conservadora. Em 2021, a CDU já enfrentava dificuldades nessa faixa, mas ainda assim havia conseguido 18% dos votos.

Domínio na faixa entre 35 e 59 anos

A vantagem da AfD também foi explícita nas faixas etárias seguintes. No grupo de eleitores entre 25 e 34 anos, o partido conquistou 44%. A segunda posição desta vez foi ocupada pelos Verdes, que conseguiram 16%. Entre os eleitores de 35 a 59 anos, a AfD obteve 52% dos votos.

Vantagem clara em faixas etárias não se repetiu entre eleitores com 70 anos ou mais

Em apenas um grupo etário a AfD não conseguiu obter mais de 40% dos votos: os eleitores com 70 anos ou mais.

Nessa faixa, a AfD obteve 31%, ficando praticamente empatada com a CDU, que conseguiu 30%.

A faixa a partir dos 70 anos foi de longe a que a CDU se saiu melhor. Nas outras, o partido não superou 20%. Ainda assim, os democratas-cristãos perderam terreno entre eleitores com 70 anos ou mais. Em 2021, a CDU havia conquistado 49% desse eleitorado. A AfD, apenas 11%.

Trabalhadores braçais votaram em peso na AfD

A AfD também cresceu em todos os grupos profissionais e também entre aposentados. Entre trabalhadores braçais, a vantagem foi esmagadora: 60% votaram no partido. Em segundo lugar, apareceu a CDU, com 9%. Em 2021, 35% dos trabalhadores braçais haviam votado na AfD.

Entre outros grupos de profissionais, a vantagem da AfD foi menor, mas ainda assim bem acima dos outros partidos. Entre os autônomos, 52% votaram na legenda; no grupo de trabalhadores administrativos, 46%.

Apenas entre aposentados a vantagem da AfD foi mais baixa que sua votação geral. Neste grupo, 38% votaram na ultradireita. Os aposentados também representaram um raro nicho de votos para a CDU, com 26% votando nos conservadores.

Domínio entre eleitores que classificam situação econômica como ruim

Em 2021, a AfD já havia conquistado 38% dos votos entre eleitores que classificavam a própria situação econômica como ruim. Neste domingo, o percentual saltou para 65%.

Na sequência, bem atrás, apareceu o partido A Esquerda, com 9%. A CDU, que comanda o governo da Saxônia-Anhalt e que também tem perdido terreno por causa da impopularidade do governo nacional do chanceler federal Friedrich Merz, só conseguiu 8% dos eleitores insatisfeitos com a própria situação econômica.

Eleitores com educação básica votam em peso na AfD; vantagem foi menor entre aqueles com educação superior

A AfD ainda demonstrou ampla vantagem entre eleitores com educação básica na Saxônia-Anhalt, conquistando 57% do grupo.

No entanto, entre eleitores com educação superior, a AfD se deparou com um eleitorado menos aberto. Nesse grupo, 30% votaram na ultradireita. Apesar disso, a AfD liderou entre os diplomados e cresceu 17 pontos nesse grupo em relação a 2021. Mas o mapa de votação do grupo mostrou um comportamento mais pulverizado, com 18% votando na CDU e 16% nos Verdes.