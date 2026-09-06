Gabriel Victor/ Folha da Mata Viçosa bate recorde com lata gigante de 3,4 toneladas de doce de leite

Transformar leite e açúcar em mais de três toneladas de doce de leite exigiu uma operação especial em Viçosa, na Zona da Mata de Minas Gerais. Para comemorar os 100 anos da Universidade Federal de Viçosa (UFV) , o Laticínio da instituição produziu 3,4 toneladas da iguaria, considerada a maior quantidade já feita no Brasil.

A produção utilizou cerca de 8 mil litros de leite, adquiridos de produtores rurais da região. O doce foi preparado em um tanque de aproximadamente 2 metros de diâmetro por 2 metros de altura.

Depois de pronto, o doce foi colocado em uma lata gigante e pesado para confirmar a quantidade. O produto ainda ultrapassou o recorde mundial registrado no México, mas a marca depende de homologação do Guinness World Records.

Como foi feito o doce gigante

A fabricação do doce exigiu mudanças na rotina do Laticínio da UFV. O principal desafio apareceu depois que o produto ficou pronto, já que era preciso retirar e transportar uma quantidade enorme de doce de leite, que se torna mais denso quando esfria.

Para resolver o problema, foi desenvolvido um sistema especial de pistão e vácuo. O equipamento permitiu puxar o doce e fazer o envase na grande embalagem utilizada para a tentativa de recorde.

A fabricação levou um dia inteiro. Depois de finalizada, a quantidade produzida foi colocada na lata gigante, que passou pelo processo de pesagem e certificação.

A ação foi realizada pelo Laticínio da UFV em parceria com a Fundação Arthur Bernardes (Funarbe).

Mais de 10 mil potes foram distribuídos

Depois da pesagem, o doce de leite não ficou apenas exposto no campus da universidade. A produção foi distribuída gratuitamente para a população no dia 29 de agosto.

Mais de 10 mil potes de 300 gramas foram entregues ao público durante a comemoração do centenário da UFV na praça das Quatro Pilastras. Uma longa fila se formou no campus para receber o doce.

UFV / Divulgação Fila da distribuição do doce de leite Viçosa





A quantidade produzida, de 3,4 toneladas, também superou a marca de aproximadamente 2,8 toneladas registrada no México em 2023.

Entretanto, o resultado ainda não pode ser considerado oficialmente o novo recorde mundial. A documentação e as evidências da produção precisam ser analisadas pelo Guinness World Records.

Doce de leite de Viçosa é patrimônio cultural

O doce produzido pela universidade já tem uma história de mais de cinco décadas e se tornou um dos símbolos de Viçosa.

O Laticínio Escola surgiu há mais de 50 anos como um laboratório criado para apoiar aulas práticas da universidade. Com o tempo, o espaço passou a atuar também nas áreas de pesquisa, extensão, ensino e inovação.

O produto chegou ao mercado em 1988 e recebeu a primeira premiação nacional em 2001.

Desde então, o Doce de Leite Viçosa foi eleito 10 vezes o Melhor Doce de Leite do Brasil no Concurso Nacional de Produtos Lácteos, uma das principais competições do setor no país.

Em 2022, o processo de fabricação do Doce de Leite Tradicional Viçosa foi reconhecido como Patrimônio Cultural Imaterial de Minas Gerais.

Produto também chegou aos Estados Unidos

A produção que conquistou o recorde nacional faz parte de uma marca que também ultrapassou as fronteiras brasileiras.

Em setembro de 2024, o Doce de Leite Viçosa começou a ser exportado para os Estados Unidos. Além da versão tradicional, a marca oferece produtos nos sabores coco, café e cacau.

Também existe uma linha voltada ao segmento food service, utilizada principalmente na preparação de recheios.

Recorde mundial ainda depende de homologação

A quantidade de 3,4 toneladas representa cerca de 600 quilos a mais que o recorde mundial anterior, de aproximadamente 2,8 toneladas, registrado no México.

Fiscais do RankBrasil acompanharam os procedimentos de medição e certificação realizados em Viçosa. A organização responsável pela produção também reuniu documentos e evidências que serão encaminhados para análise do Guinness World Records.





Caso a documentação seja aprovada, o doce produzido em Minas Gerais poderá entrar oficialmente para a lista de recordes mundiais.

Enquanto isso, a produção já garantiu um feito nacional, uma vez que Viçosa passou a ter o maior doce de leite já produzido no Brasil, em uma ação que uniu a celebração dos 100 anos da UFV à tradição de um produto que se tornou referência na cidade.