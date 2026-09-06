Divulgação/Serviço Nacional de Satélites, Dados e Informações Ambientais dos EUA "Língua vermelha" do Super El Niño

A chamada “língua vermelha”, termo usado para descrever a extensa área de aquecimento do Oceano Pacífico associada ao El Niño, está se expandindo em um ritmo extraordinário e começa a avançar para um cenário ainda pouco conhecido por cientistas.

Um dos fatores que aumentam a preocupação é que o fenômeno já apresenta temperaturas recordes mesmo antes de atingir seu pico, previsto para ocorrer entre novembro e dezembro deste ano. A expectativa é de que o El Niño continue atuando até fevereiro de 2027.

Diante desse cenário, que preocupa cientistas e meteorologistas de diferentes partes do mundo, a Organização Meteorológica Mundial (OMM) emitiu um alerta e afirmou que, em conjunto com a Organização das Nações Unidas (ONU), intensificou os esforços de preparação para os possíveis impactos do fenômeno.

El Niño, em espanhol, significa menino, mas tem o potencial de causar um impacto devastador em comunidades e economias em todo o mundo. Já estamos vendo perturbações e devastação causadas por secas e inundações, e esperamos que esses impactos aumentem à medida que o El Niño se intensifica. Secretária-geral da OMM, Celeste Saulo





O que é a “língua vermelha”?

Observatório da Terra da NASA/Lauren Dauphin Níveis do mar mais elevados que o normal (em vermelho) são visíveis no Pacífico central e oriental em 8 de junho de 2026, alguns dias antes da declaração do El Niño





A expressão “língua vermelha” faz referência à aparência da área de aquecimento do Oceano Pacífico nos mapas meteorológicos durante episódios de El Niño.

O fenômeno ocorre quando as águas da região central e leste do Pacífico equatorial ficam mais quentes do que a média. Nos mapas que representam as temperaturas do oceano, essas áreas de aquecimento costumam aparecer em tons de laranja e vermelho.

Em episódios classificados como Super El Niño, quando o aquecimento das águas do Pacífico equatorial ultrapassa 2°C acima da média, a área aquecida pode se tornar extensa e alongada, avançando pelo oceano desde a região próxima à Ásia até a costa da América do Sul. A configuração visual pode lembrar uma grande língua de fogo, dando origem à expressão.

Outros episódios de El Niño

Os episódios de El Niño mais intensos já registrados ocorreram nos períodos de 2015–2016, 1997–1998 e 1982–1983.

O fenômeno pode provocar alterações significativas no padrão climático de diferentes regiões do planeta. Entre os impactos associados a episódios de El Niño estão chuvas intensas e inundações, além de condições favoráveis a incêndios florestais e deslizamentos de terra em algumas áreas.