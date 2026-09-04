Reprodução Sheraton São Paulo WTC Hotel

O executivo Andres Barquero Dembo, de 44 anos, foi encontrado morto na manhã desta quinta-feira (03) em um quarto do Sheraton São Paulo WTC Hotel, no Brooklin Novo, Zona Sul de São Paulo. A Polícia Civil registrou o caso como morte suspeita e aguarda exames do Instituto Médico Legal (IML) para esclarecer a causa.

Andres era venezuelano naturalizado estadunidense e trabalhava na Sandoz, multinacional do setor farmacêutico. Ele estava no Brasil para participar de compromissos da empresa.

Na quarta-feira (02), o executivo disse a um colega de trabalho que não estava bem. Segundo apuração do UOL, ele relatou sintomas semelhantes aos de uma gripe e decidiu voltar ao hotel para descansar.

Familiares estranharam a falta de contato e procuraram a administração do estabelecimento. Funcionários foram até o quarto e encontraram Andres sem sinais vitais. O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi acionado e confirmou a morte.

Não havia sinais evidentes de violência no corpo, segundo as informações divulgadas até agora. A ocorrência ficou sob responsabilidade do 96º Distrito Policial (Cidade Monções), que solicitou exames periciais e mantém as investigações. O registro como morte suspeita, neste momento, não significa que a polícia tenha identificado indícios de crime.

Executivo também participava de maratonas

Andres atuava na área comercial da Sandoz para a América Latina e mantinha residência profissional na região de Miami, nos Estados Unidos. Além da carreira no setor farmacêutico, praticava corrida, ciclismo e musculação e participava de provas de longa distância.

O Sheraton São Paulo WTC informou que lamenta a morte, presta apoio aos envolvidos e colabora com as autoridades. O estabelecimento disse que não divulgará outras informações em respeito à família e à investigação.

O iG entrou em contato com as empresas citadas para que elas se posicionassem e aguarda retorno.