Um esquema de cobrança de propina durante o processo de liberação de créditos tributários na Secretaria da Fazenda de São Paulo foi descoberto por uma operação do Ministério Público estadual. Duas pessoas foram presas nesta quinta-feira (3) e 27 investigados foram obrigados a entregar os passaportes e impedidos de deixar o Brasil.
As investigações do MP apontam que servidores públicos e intermediários privados cobravam taxas de 1% a 10% sobre o valor dos impostos devidos a grandes empresas para acelerar ou aprovar os pedidos.A fraude funcionava em duas frentes com consultores particulares abordando os grandes contribuintes para oferecer as facilidades, enquanto funcionários da Fazenda repassavam os processos para a frente, interferiam nas fiscalizações e garantiam o parecer favorável. Ainda segundo o MP, o esquema alcançou diferentes níveis da administração tributária, dos agentes responsáveis pela execução dos processos à cúpula da estrutura fazendária.A Justiça determinou a prisão preventiva de dois envolvidos e autorizou 47 buscas em endereços da capital, Grande São Paulo, interior do estado e Mato Grosso do Sul. Além das detenções, s eis servidores foram afastados das funções públicas, três ex-fiscais foram proibidos de atuar em processos de restituição de ICMS e 27 investigados estão impedidos de se comunicar ou deixar o país.A investigação aponta possíveis crimes de organização criminosa, corrupção ativa, corrupção passiva e lavagem de dinheiro relacionados a procedimentos de ressarcimento do ICMS-ST e de aproveitamento de crédito acumulado.