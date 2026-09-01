Montagem/iG Confira os assuntos em alta hoje

Atlético-MG e Cruzeiro pelas quartas de final da Copa do Brasil, Tribunal Superior Eleitoral (TSE) julga deepfake de Jair Bolsonaro, Comissão mista do Congresso vota MP das blusinhas, Produto Interno Bruto (PIB) do segundo trimestre e a antecipação do prazo do Simples Nacional estão entre os destaques desta terça-feira (1º).

Atlético e Cruzeiro decidem vaga nas semifinais da Copa do Brasil

O Atlético-MG recebe o Cruzeiro nesta terça-feira (1º), às 21h, pelo jogo de volta das quartas de final da Copa do Brasil.

As duas equipes empataram em 1 a 1 na ida. Keny Arroyo abriu o placar do lado celeste e Renan Lodi deixou tudo igual para o Galo aos 24 minutos do segundo tempo.

Caso haja uma nova igualdade no tempo regulamentar, a vaga para as semifinais da competição será definida nos pênaltis.

TSE julga vídeo feito por IA com Bolsonaro

O Tribunal Superior Eleitoral (TSE) julga, nesta terça-feira, uma ação que questiona a utilização de inteligência artificial para reproduzir a imagem e a voz do ex-presidente Jair Bolsonaro, durante a convenção do Partido Liberal (PL).

A Federação Brasil da Esperança, formada pelo Partido dos Trabalhadores (PT), Partido Comunista do Brasil (PCdoB) e Partido Verde (PV), foi responsável por mover a representação.

Segundo o grupo, o vídeo mostra Jair Bolsonaro apoiando a candidatura de seu filho, Flávio Bolsonaro (PL) à Presidência da República, o que se enquadraria no uso de "deepfake".

A defesa de Flávio, por outro lado, afirma que o conteúdo não pode ser considerado ilegal pela legislação eleitoral, pois, logo no início, aparece que ele foi gerado por IA.

Senado pode votar MP das blusinhas nesta terça

A Comissão Mista do Congresso pretende votar, nesta terça-feira, às 10h a Medida Provisória (MP) que prevê o fim da taxa das blusinhas.

O imposto de 20% sobre compras internacionais de até US$ 50 (R$ 259,36) já havia sido suspenso temporariamente em maio, após assinatura do presidente Luiz Inácio Lula da Silva.

No entanto, o texto precisa passar por votação no Parlamento até 8 de setembro, para não perder validade.

IBGE divulga PIB do segundo trimestre

O Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) divulga, nesta terça, os dados referentes ao Produto Interno Bruto (PIB) do segundo trimestre.

O Boletim Focus, relatório semanal do Banco Central (BC), prevê que haja uma desaceleração no crescimento do PIB, de 1,95% para 1,92%.

Isso significa que a soma do valor dos bens e serviços produzidos no Brasil deve continuar crescendo, mas em um ritmo menor.

Prazo antecipado do Simples Nacional começa nesta terça

A solicitação para ingressar no Simples Nacional não será mais realizada no mês de janeiro, devido à adequação da Contribuição sobre Bens e Serviços (CBS) e ao Imposto sobre Bens e Serviços (IBS).

O prazo, antecipado para esta terça (1º), vai até 30 de setembro e busca dar mais tranquilidade aos donos de empresas e microempresas (ME).

Microempreendedores Individuais (MEI) não são afetados pela medida.

*Estagiária sob supervisão







