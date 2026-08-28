Divulgação/ SAP Daniel Vorcaro, no protocolo de admissão no sistema prisional paulista, sem barba e de cabelo cortado

Após ter depoimento adiado devido problemas de conexão com a internet no dia anterior, o empresário Daniel Vorcaro, presta depoimento nesta sexta-feira (28), a partir das 10h à Polícia Federal (PF) que apura pagamento de propina a ex-servidores do Banco Central (BC), em troca de informações sigilosas. O depoimento acontece através de videoconferência da unidade de custódia onde está Vorcaro.

O interrogatório desta sexta é visto nos bastidores jurídicos como o passo para um novo movimento da defesa em abrir caminho para uma terceira delação premiada . As duas últimas tratativas rejeitadas pela PF e a Procuradoria-Geral da República (PGR), gerou ruídos na relação com as autoridades.

A novidade é a postura adotada agora por Daniel Vorcaro que antes ficava em silêncio, agora se mostrou disposto a responder todas as perguntas dos investigadores, sem fazer uso do direito ao silêncio.

O empresário se encontra atualmente no 19º Batalhão da Polícia Militar do Distrito Federal, conhecido como Papudinha, onde cumpre prisão preventiva ordenado pelo Supremo Tribunal Federal (STF).



Reprodução Daniel Vorcaro está preso preventivamente em Brasília desde março de 2026.





Nova defesa e natureza do depoimento

A articulação é liderada pelo advogado Sérgio Leonardo com o criminalista Daniel Bialski, que foi contratado recentemente para compor a equipe jurídica. A defesa sinaliza gesto para uma cooperação institucional, buscando abrir caminho para que junto ao empresário, estabeleça um novo canal de diálogo para um eventual acordo de delação.

Este depoimento integra as investigações da Operação Compliance Zero , que investiga um provável esquema de corrupção envolvendo ex-servidores do BC: Belline Santana que é ex-chefe do Departamento de Supervisão de Bancos e o ex-diretor de Fiscalização, Paulo Sérgio Souza.

Banco Central do Brasil/Divulgação Sede do Banco Central em Brasília





A PF investiga se Daniel Vorcaro pagou para obter informações privilegiadas dos funcionários do BC para ser favorecido quanto a decisões regulatórias em benefício do Banco Master.

Além disso, Vorcaro vai falar sobre a suposta existência de uma "milícia digital" que tinha ações estratégicas para proteger o Banco Master e intimidar agentes públicos que se opusessem ao provável esquema.





Posicionamento de Vorcaro

Segundo interlocutores de Daniel Vorcaro, ele pretende esclarecer que os contatos que teve com os funcionários do BC eram estritamente institucionais e que não gerou favorecimento para o Banco Master e nem benefício financeiro para os servidores.

Do lado da Polícia Federal, o alcance de uma eventual tratativa de delação premiada depende de que Daniel Vorcaro e sua equipe jurídica apresente novos elementos, inéditos, com documentos consistentes e provas materiais que de fato adicionem nas investigações para que uma colaboração seja considerada, a fim de promover o avanço consistente do inquérito.

A prisão preventiva do empresária foi determinada pelo ministro André Mendonça que é relator do processo no STF, na esfera das apurações de crimes que incidem sobre o sistema financeiro, com lavagem de dinheiro e organização criminosa prováveis. O desdobramento deste interrogatório pode indicar se PGR e a PF estão dispostas a consentir uma nova mesa de negociação.