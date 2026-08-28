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A radiação ultravioleta pode atingir nível extremo nos próximos dias, exigindo atenção de quem ficará exposto ao sol, principalmente nos horários de maior intensidade. A previsão divulgada pelo Instituto do Meio Ambiente e Recursos Hídricos (Inema) indica Índice Ultravioleta (IUV) entre 9 e 11 em municípios da Bahia até domingo (30).

O nível 11 é classificado como extremo. Já os índices entre 8 e 10 ficam na faixa muito alta. O IUV mede a intensidade da radiação ultravioleta que chega à superfície da Terra e é usado para indicar o risco associado à exposição solar.

Segundo o Inema, o tempo seco e a pouca presença de nuvens favorecem os índices elevados nesta semana. A aproximação do equinócio de primavera também contribui para o aumento gradual da incidência de radiação solar nesta época do ano.

Onde o índice pode chegar ao extremo

A previsão do instituto aponta que cinco municípios baianos podem atingir IUV 11:

Paulo Afonso

Senhor do Bonfim

Juazeiro

Remanso

Feira de Santana

Paulo Afonso, Senhor do Bonfim e Juazeiro já registravam índice 11 desde quarta-feira (26). Remanso pode alcançar o mesmo nível entre quinta-feira (27) e domingo (30). Em Feira de Santana, a previsão aponta IUV 11 para sábado (29) e domingo (30).

Salvador aparece com índice 10, também considerado muito alto, e a previsão é de manutenção desse nível durante o fim de semana.

O alerta não significa que a radiação tenha a mesma intensidade durante todo o dia. O IUV divulgado pelo Inema representa o valor máximo diário, associado ao período próximo ao meio-dia solar, quando a radiação atinge sua maior intensidade.

A escala do índice ultravioleta começa em valores baixos e aumenta conforme cresce a intensidade da radiação que chega ao solo. A partir de 11, a classificação passa para extremo.

Quanto maior o índice, menor é o tempo necessário para que a exposição sem proteção provoque danos à pele. A radiação ultravioleta também está relacionada a problemas nos olhos e, com exposição excessiva ao longo do tempo, ao câncer de pele.

O próprio Inema ressalta que a previsão do IUV é importante para prevenir danos à saúde causados pela exposição ao sol.

Nuvens não garantem proteção

Um ponto importante é que a presença de nuvens não significa que a radiação ultravioleta deixe de oferecer risco.

O Inema explica que o IUV é apresentado considerando céu claro, porque a nebulosidade é variável. Nuvens podem reduzir a radiação que chega à superfície, mas a quantidade dessa redução depende das condições atmosféricas.

Por isso, um dia parcialmente nublado não deve ser interpretado automaticamente como um dia sem necessidade de proteção.

Como evitar exposição excessiva

A recomendação é reduzir a permanência sob o sol nos horários de maior intensidade e usar medidas de proteção, como roupas que cubram a pele, chapéu, óculos escuros e protetor solar.

O cuidado é especialmente importante para crianças, pessoas de pele clara e quem trabalha ou pratica atividades ao ar livre.

O Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais (Inpe) mantém sistemas de acompanhamento do Índice Ultravioleta e utiliza o indicador para monitorar a radiação que atinge diferentes regiões. O órgão destaca que a exposição excessiva à radiação UV pode causar danos à pele e à visão.

A previsão pode mudar conforme as condições atmosféricas.