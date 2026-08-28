Montagem/iG Confira 5 assuntos em alta hoje

Início do horário eleitoral gratuito, Corinthians promete quitar dívida, produtora de Dark House entrega documentos à Polícia Federal (PF), antecipação da votação do MP das blusinhas e turnê de Ariana Grande, em Londres, estão entre os destaques desta sexta-feira (28).

Horário eleitoral gratuito começa nesta sexta

O horário eleitoral gratuito para o 1º turno das Eleições 2026 começa nesta sexta-feira.

A partir de hoje, os blocos nas rádios devem acontecer diariamente, das 7h às 7h25 e das 12h às 12h25.

Na TV, por sua vez, as propagandas serão exibidas das 13h às 13h25 e das 20h30 às 20h55.

Terças, quintas e sábados: programas de candidaturas a presidente e deputado federal - 12min30 para presidente e 12min30 para deputado federal.

Segundas, quartas e sextas-feiras: programas de candidaturas a senador, deputado estadual (ou distrital) e governador - 7min para senador (2 a mais por conta da renovação de ⅔ do Senado), 9min para deputado estadual/distrital e 9min para governador.

Corinthians promete quitar dívida

O presidente do Timão, Osmar Stabile, se comprometeu a pagar duas parcelas dos direitos de imagem atrasados do time de futebol feminino nesta sexta.

A técnica Emilly Lima e 10 jogadoras foram até o Parque São Jorge na terça-feira (25) para cobrar as pendências.

A gestão também deve valores ao elenco masculino, incluindo parcelas de direitos de imagem e premiações referentes à Libertadores e ao Campeonato Brasileiro.

Produtora de Dark Horse deve entregar documentos à PF

A empresária Karina Gama, dona da produtora Go Up Entertainment, deve entregar nesta sexta, à Polícia Federal (PF), os documentos e prestações de contas utilizados para a produção do filme "Dark House".

As investigações apuram se a autobiografia do ex-presidente Jair Bolsonaro recebeu recursos públicos, como emendas parlamentares.

Votação do MP das blusinhas

O Congresso antecipou a votação da MP (Medida Provisória) que prevê o fim da "taxa das blusinhas".

O imposto de 20% sobre compras online parou de ser cobrado temporariamente em maio, após a assinatura da norma pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT).

No entanto, precisa passar pela aprovação do Legislativo até 8 de setembro, para não perder validade.

Ariana Grande faz maratona de shows em Londres

Ariana Grande deve realizar uma maratona de 10 shows em Londres, na Inglaterra, de 15 de agosto até 1º de setembro de 2026.

A cantora está na Eternal Sunshine Tour, a quarta turnê desde o início de sua carreira e a primeira em sete anos.

*Estagiária sob supervisão



