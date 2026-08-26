Gerada por IA Novo alimento de emergência aposta em feijão como ingrediente principal

A Onishi Foods, fabricante de alimentos voltados para situações de desastre, lança no dia primeiro de setembro, o "Arroz com Feijões Mistos Nutricionais da Onishi". O item é o primeiro produto alimentício de emergência do setor a ter o feijão como ingrediente principal. A novidade estará disponível inicialmente na loja online oficial da Kameda Seika e, posteriormente, em diversos varejistas virtuais, grandes supermercados e lojas de materiais de construção.

Nos últimos anos, terremotos de grande escala e fortes chuvas atingiram várias partes do país. Imediatamente após um desastre, os serviços essenciais são interrompidos, comprometendo o acesso à água potável e quente. O novo produto foi desenvolvido com o objetivo de fornecer suporte nutricional não apenas durante evacuações prolongadas, mas também logo após a ocorrência de uma emergência. Por utilizar o feijão como base, o alimento permite repor facilmente os nutrientes que tendem a faltar nesses cenários.

A empresa explicou a escolha da matéria-prima para a novidade. Constatamos que os alimentos à base de arroz em embalagens retortáveis enfrentam um grande desafio em termos de sabor, então decidimos usar feijão, uma categoria mais ampla de grãos, como ingrediente principal, afirmou a fabricante, em reportagem do Shokuhin Shimbun.

Embora o feijão por si só seja saboroso, a adição de uma pequena quantidade de arroz permite que o amido una todos os ingredientes. Além disso, a doçura natural do cereal realça o sabor dos grãos, resultando em uma mistura única. O preparado combina dois tipos de feijão, vegetais e arroz em um tempero suave de curry. O prato fornece fibras alimentares, vitamina B2 e contém 50 bilhões de bactérias láticas derivadas do arroz, unindo nutrição e sabor em uma opção prática para o dia a dia.

O lançamento integra a série "Onishi Nutrition + (Plus)", criada para facilitar a reposição nutricional em situações críticas. Apesar de ser comercializado em embalagem retortável, o produto tem validade de 7 anos e 6 meses a partir do mês de fabricação. Ele pode ser consumido puro ou aquecido, formato em que fica ainda mais saboroso. A embalagem contém 200 gramas e tem preço sugerido de varejo de 480 ienes, sem impostos.