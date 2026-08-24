"Ia morrer ali", conta mulher agredida por empresário em SP

Redes Sociais e Reprodução/Fantástico Giullia Falcão

A cirurgiã-dentista Giullia Falcão, de 27 anos, que foi agredida pelo ex-marido em São Paulo, relembrou o episódio. Ela ficou com a cara desconfigurada e afirmou que não foi a primeira vez que o homem a bateu.

"Confesso que fiquei até acostumada", disse.

O ex-marido é Ivo Vel Kos, cofundador da securitizadora Virgo. Ele foi preso em flagrante no dia 14 de agosto, dia em que o caso foi registrado.

Em entrevista ao Fantástico, ela explicou como foi a noite em que quase morreu agredida pelo então companheiro. A reportagem foi exibida neste domingo (23).

De acordo com Giullia, a agressão começou após um jantar com amigos. Em um determinado momento, ainda durante o encontro, Ivo passou a demonstrar irritação e começou a repreender a mulher na frente das outras pessoas.

Ao retornarem para a casa, durante o caminho, a situação ficou ainda pior. Ivo começou a bater em Giullia ainda no carro, enquanto dirigia, dando murros na mulher.

Ele voltou dirigindo o meu carro e aí ele já explodiu. Começou, 'não, porque você não devia falar tal coisa, porque não foi legal' e começou a me ofender de tudo quanto é palavrão. E aí ele começou a me dar socos, ainda dirigindo. Ele dava socos na altura do meu rosto, do meu corpo. E eu lembro que eu peguei e tentei me proteger." Giullia Falcão





Ainda no carro, Giullia contou que Ivo usou um taser para ameaçá-la, apontando o objeto em direção a ela. O equipamento é uma arma de choque elétrico capaz de imobilizar temporariamente uma pessoa.

A dentista conseguiu escapar e sair do carro. Ela tentou ligar para a polícia, mas não conseguiu. Na rua, já próximo à casa em que vivia, ela tentou pedir ajuda a seguranças que estavam no local.

Porém, os homens ignoraram o pedido de Giullia. Foi quando Ivo retornou, agrediu a mulher novamente e, com a ajuda do mesmo segurança, colocou a dentista dentro da casa.

Eu desci do carro e vi que tinha dois seguranças na rua. O segurança estava do meu lado, ele viu tudo. E pedia ajuda, olhava para ele e ele não se movia. E aí é onde ele (Ivo) chega pro segurança e fala, coloca ela pra dentro agora, que eu vou acabar com ela. Ele me pega de um lado, eu me debato, e o segurança pega do outro, e eu tento me soltar deles. E, obviamente, eu não consigo, porque eles são muito mais fortes. E aí o segurança consegue me colocar do portão para dentro, e é onde ele fecha o portão." Giullia Falcão

O momento foi gravado por imagens de segurança. As imagens mostram ainda Giullia sentada na calçada, encolhida, quando Ivo se aproxima. O segurança estava ao lado.

Já dentro da residência, as agressões continuaram. O homem ainda usou um taco de baseball para bater na mulher.

Giullia correu e conseguiu se trancar no banheiro. Ivo continuava atrás dela.

"Eu ia morrer aqui."

Momentos depois, aproveitando uma distração do ex-marido para fugir. Ela conseguiu ajuda de vizinhos, que a acolheram e chamaram a polícia.

Ivo foi preso em flagrante e segue preso preventivamente. O empresário foi indiciado pelos crimes de lesão corporal, violência doméstica e ameaça pela 4ª DDM (Delegacia da Mulher).

Nesta última terça-feira (18), ele passou a ser réu por lesão corporal qualificada e ameaça.

Reprodução/Fantástico "Ia morrer ali", conta mulher agredida por empresário em SP





Outras agressões

Ainda durante a reportagem, Giullia contou que essa não foi a primeira vez que foi agredida pelo ex-marido.

Segundo ela, as agressões já faziam parte da rotina do relacionamento. A primeira agressão física, inclusive, aconteceu uma semana antes do casamento.

Ela chegou a registrar um boletim de ocorrência, mas decidiu seguir com o casamento, achando que era um episódio isolado.

Porém, não foi um caso isolado. As agressões continuaram em outros momentos, e até durante viagens do casal. Ivo também costumava humilhar e cometer violência psicológica contra Giullia.

Ela afirmou que chegou a abandonar a profissão por conta dele.

Além disso, Giullia também era vítima de violência sexual. Ela contou que era obrigada a manter relações contra a própria vontade e que diversas vezes acordava com Ivo em cima dela.

Reprodução/redes sociais Cirurgiã-dentista Giullia Falcão denuncia marido por violência doméstica





Quem é Ivo Kos

Ivo Vel Kos atua no mercado financeiro e é cofundador da securitizadora Virgo, empresa que trabalha com operações de crédito estruturado e emissão de títulos de recebíveis.

A Virgo foi alvo de um processo da CVM (Comissão de Valores Mobiliários) em 2025. Na ocasião, Kos foi acusado pelo órgão de uso indevido de recursos de fundos de reserva relacionados a CRIs (Certificados de Recebíveis Imobiliários) e CRAs (Certificados de Recebíveis do Agronegócio). Ainda em 2025, a securitizadora foi vendida ao grupo Riza.

Em seu perfil no LinkedIn, Kos informa que é formado pela FAAP (Fundação Armando Alvares Penteado), mas não especifica o curso. Desde setembro do ano passado, afirma estar afastado das atividades profissionais e vivendo um período sabático.

Ivo, por sua vez, negou à polícia ter agredido a esposa dentro do carro. De acordo com o boletim de ocorrência, ele afirmou que Giullia teria iniciado as agressões e que ele teria revidado com um soco. O empresário também negou ter feito ameaças com o taser ou de morte.

Segundo o Fantástico, em nota, a assessoria de imprensa de Ivo nega ter atentado ou tentado atentar contra a vida da ex-mulher. A defesa também negou as acusações de estupro e afirmou que o empresário responde atualmente pelos crimes de lesão corporal e ameaça.

Além disso, a defesa argumentou que ele é réu primário, não possui antecedentes criminais e está preso cautelarmente, sem julgamento. A assessoria também explicou que os esclarecimentos serão apresentados à Justiça.



