Reprodução Rodrigo Manga, prefeito de Sorocaba

O prefeito de Sorocaba, município do interior do estado de São Paulo, Rodrigo Manga, foi expulso do Republicanos por infidelidade partidária. A decisão unânime foi proferida pelo Conselho de Ética Nacional do partido na quarta-feira (19), encerrando processo interno ético disciplinar contra o gestor. Sua filiação estava suspensa desde meados de julho de 2026.

Um vídeo publicado nas redes sociais de Manga foi o estopim para o processo e expulsão. Na gravação, o prefeito manifestou publicamente apoio e pediu votos para a candidatura da sua esposa, Sirlange Maganhato (União), que está na disputa para deputada federal pelo partido adversário do Republicanos.

Reprodução/redes sociais Rodrigo Manga e sua esposa Sirlange Manga (União) em atos eleitorais nesta quarta-feira (19)

E mais, Rodrigo Manga fez o vídeo na sede do partido União em Sorocaba. O vereador paulistano André Santos (Republicanos) foi quem relatou o caso no partido e teve parecer favorável de cinco votos a zero pelo colegiado nacional da legenda.

Segundo análise do relator, as manifestações de Rodrigo Manga caracterizam confirmação direta da violação do estatuto partidário, que determina deveres de lealdade e proíbe apoio de partidos e candidatos de outras coligações.





O que disse o Republicanos

A Executiva do estado de São Paulo do Republicanos afirmou que a ação seguiu o devido processo legal, com direito a contraponto e ampla defesa e que reforçou que as condutas avaliadas violaram os princípios da legenda. O partido reforçou que as normas estatutárias se aplicam a todos os filiados sem distinção, independente da função que exercem.

Em manifestação pública em suas redes sociais, Rodrigo Manga afirma que vai continuar apoiando a candidatura da esposa e comenta a penalidade:

O prefeito Rodrigo Manga reafirma que continuará apoiando a candidatura de sua esposa Sirlange Manga a deputada federal e recebe com muita tranquilidade essa decisão, mantendo o respeito de sempre por todos que tiveram participação em sua trajetória política, a qual permitiu, dentre outras importantes vitórias, tornar Sorocaba conhecida nacionalmente como a melhor cidade do Brasil para se viver. Nota oficial de Rodrigo Manga





Prefeito Tiktoker

Manga é conhecido por sua forte presença nas redes sociais e ocupava grande projeção do Republicanos na região do Sudoeste paulista. O gestor estava com a sua filiação suspensa de forma preventiva desde 15 de julho, data em que o procedimento foi instaurado dentro do partido.

Conforme a legislação eleitoral brasileira, a sanção disciplinar imposta pela legenda não afeta o exercício do mandato à frente da Prefeitura de Sorocaba. A perda do cargo só é prervista em caso de infedelidade partidária de vereadores e deputados. Rodrigo Manga ainda não definiu nova filiação partidária.