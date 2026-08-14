Reprodução/Library of Congress/USA Amelia Earhart

Uma equipe de 16 pessoas vai viajar, em outubro de 2026, para a ilha de Nikumaroro, no oceano Pacífico, em busca de pistas sobre o avião da aviadora Amelia Earhart.

A expedição é liderada pela Archaeological Legacy Institute (ALI), em parceria com a Purdue Research Foundation (PRF) e a Purdue University, e vai investigar um objeto encontrado em uma lagoa da ilha.

Os pesquisadores querem descobrir se a estrutura pode ser parte do avião Lockheed Electra 10-E, que desapareceu em 02 de julho de 1937, quando Earhart e o navegador Fred Noonan tentavam dar a volta ao mundo.

O anúncio da missão foi feito em 24 de julho, data que marcaria os 129 anos de nascimento de Amelia Earhart. A expedição tinha sido anunciada primeiro em 2025, mas foi adiada enquanto os organizadores aguardavam autorização do governo de Kiribati, país que inclui Nikumaroro e outras ilhas da região.

Parte da equipe sairá do Aeroporto da Purdue University, nos Estados Unidos, em 03 de outubro. Os integrantes vão se encontrar em Tarawa, capital de Kiribati, no dia 06. No dia seguinte, o grupo seguirá de barco para Nikumaroro, em uma viagem de aproximadamente 830 milhas náuticas.

A equipe terá arqueólogos, cineastas e profissionais responsáveis por logística, mergulho e segurança, além de representantes de Kiribati. O grupo ficará alguns dias na pequena ilha durante as buscas.

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Objeto surgiu após o desaparecimento de Earhart



A expedição será liderada por Richard Pettigrew, diretor-executivo da ALI. O principal objetivo é examinar de perto o chamado Taraia Object, uma estrutura identificada em imagens de uma lagoa de Nikumaroro, e tentar descobrir do que ela é feita e de onde veio.

Reprodução/Purdue University Taraia Object em lagoa de Nikumaroro





O objeto foi visto pela primeira vez em imagens de satélite em 2020. Segundo os pesquisadores, fotografias mais antigas indicam que uma estrutura parecida estaria no mesmo local da lagoa desde 1938, apenas um ano depois do desaparecimento de Earhart.

A missão se baseia na chamada Hipótese de Nikumaroro . Essa teoria afirma que Earhart e Noonan podem ter chegado à ilha depois de não conseguirem alcançar a ilha Howland, que era o destino previsto para aquele trecho da viagem.

Somos gratos pela paciência e pelo entusiasmo de todos que acompanharam essa jornada conosco. As evidências que apoiam a Hipótese de Nikumaroro continuam convincentes, e a única maneira de responder a essa questão é ir a Nikumaroro, inspecionar o Taraia Object pessoalmente e seguir as evidências para onde quer que elas levem Richard Pettigrew, diretor-executivo da ALI.









Desaparecimento há quase nove décadas

Amelia Earhart desapareceu durante uma tentativa de completar uma viagem ao redor do mundo. Ela pilotava um Lockheed Electra 10-E e tinha Fred Noonan como navegador.

O avião desapareceu enquanto os dois tentavam chegar à ilha Howland, no oceano Pacífico. Desde então, diferentes hipóteses foram levantadas para explicar o que aconteceu com a dupla.

A nova expedição pretende investigar diretamente uma das principais pistas relacionadas à possibilidade de que Earhart e Noonan tenham chegado a Nikumaroro.