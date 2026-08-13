Reprodução / Thomas Fuller Homem é preso após pedir imagens íntimas de menina de 11 anos no Roblox

Um homem de 43 anos foi preso nesta quarta-feira (12) em Pindamonhangaba, em São Paulo, durante uma operação que investiga um crime cometido contra uma menina de 11 anos no ambiente virtual. Segundo o Ministério Público de Minas Gerais (MPMG), o suspeito teria utilizado plataformas de jogos, incluindo o Roblox, redes sociais e aplicativos de mensagens para se aproximar da criança.

A investigação é conduzida pelo Grupo de Atuação Especial de Combate aos Crimes Cibernéticos (Gaeciber) e pela 26ª Promotoria de Justiça de Belo Horizonte. O caso tramita sob sigilo de Justiça.

Como o suspeito teria abordado a criança

De acordo com o MPMG, o homem teria estabelecido contato com a menina por meio de diferentes plataformas digitais. Entre elas estava o Roblox, popular plataforma de jogos on-line.

Segundo as apurações, o investigado oferecia créditos e vantagens relacionados a jogos eletrônicos para conquistar a confiança da vítima. Depois de estabelecer contato, ele teria passado a solicitar o envio de imagens e vídeos íntimos por canais privados de comunicação.

A denúncia partiu da mãe da criança, que identificou as conversas e reuniu informações que ajudaram a investigação a avançar.

A partir da análise do material apresentado e de diligências de inteligência, as autoridades conseguiram identificar e localizar o suspeito no interior de São Paulo.

Operação apreendeu celulares e computador

Durante o cumprimento dos mandados de prisão preventiva e de busca e apreensão, os agentes encontraram três celulares, uma CPU, um HD e outros materiais que serão submetidos a perícia.

Os equipamentos podem ajudar os investigadores a identificar outras conversas, arquivos ou informações relacionadas ao caso.

Além dos dispositivos eletrônicos, foram encontradas duas armas de fogo e 48 munições na residência do investigado.

Por causa desse material, o homem também foi preso em flagrante por uma ocorrência relacionada às armas e encaminhado à Delegacia Central de Pindamonhangaba.





Investigação continua sob sigilo

A operação contou com a participação do Gaeco Regional do Vale do Paraíba, do Batalhão de Ações Especiais de Polícia Militar (Baep) de São Paulo e das polícias Militar e Civil de Minas Gerais, por meio de agentes cedidos ao Gaeciber.

Segundo o MPMG, a investigação continua sob sigilo. Os equipamentos apreendidos passarão por análise pericial, enquanto os investigadores aprofundam as apurações para esclarecer toda a dinâmica dos contatos e verificar se existem outros elementos relacionados ao caso.

O homem é investigado e a prisão ocorre no curso das apurações; a responsabilidade criminal deverá ser definida pela Justiça ao longo do processo.